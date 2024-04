Casting para 3ª edição do concurso Miss Plus Size acontece este domingo

O Parque 5 de Julho, na cidade da Praia acolhe este domingo, 13, o casting para a 3ª edição do concurso Miss Plus Size, um evento de beleza e autoestima das mulheres consideradas “fora do patrão”.

Segundo Jacira Tavares, vencedora da edição 2023 e uma das organizadoras do evento, o objectivo é de levantar a autoestima das mulheres, "porque há um habito em todo o mundo de rebaixar as mulheres de tamanho Plus Size".

“O objectivo do concurso é mostrar a força da mulher Plus Size, e que não é o tamanho da pessoa que importa, mas, sim, mostrar que independentemente do número de roupa que vestes ou do corpo que tens, tens capacidade de fazer muitas coisas”, frisa.

Jacira Tavares explicou que o evento é, igualmente, uma forma de ajudar as mulheres Plus Size a mostrar as suas potencialidades.

Para esta edição, a organização espera a participação de um maior número de participantes em relação ao ano passado. “Acreditamos que nós, do ano passado e do ano anterior, trouxemos inspiração para as outras mulheres participarem do evento”.

Tavares sublinhou que o casting para concurso Miss Plus Size ainda acontece só na cidade da Praia, mas recebem candidatas das outras ilhas. “Ainda não temos aquela força de conseguir fazer casting nas outras ilhas, mas o objectivo é de chegar a todas as ilhas”.

Jacira Tavares conta que foi muito gratificante ter sido vencedora da edição 2023. “Às vezes, as pessoas pensam que vamos participar num concurso só por causa do prémio, mas a satisfação que sentes quando ganhas, saber que superaste certo medo e que conseguiste ir mais longe, é gratificante”.

A organização pretende realizar o concurso no mês de Maio, mas ainda não definiu uma data certa.