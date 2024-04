​Exposição "nota de movimente e espase" de Ava Binta Giallo no Centro Cultural do Mindelo

A exposição "nota de movimente e espase" da artista Ava Binta Giallo será apresentada esta quinta-feira, 18, no Centro Cultural do Mindelo (CCM), na ilha de São Vicente.

Numa publicação na rede social, Facebook, o Centro Cultural do Mindelo indicou que esta exposição faz parte da última série de pinturas a têmpera de ovo da artista Ava Binta Giallo.

A mesma fonte destacou que todas as obras foram criadas entre Outubro de 2023 e Abril deste ano, na Fundação Atelier Mar no Mindelo. “As pinturas abstractas mostram `notas sobre o movimento e o espaço`, atmosferas de momentos, formas, impressões, camadas, cores e texturas tornam-se ferramentas de narração de histórias”.

Conforme a mesma fonte, as pinturas são reflexos do espaço e da criação, bem como do processo de tornar-se uma pintura, uma imagem, e como a terra pigmento em combinação com o líquido (água, óleo, ovo) pode tomar forma (corpo).

“Os materiais escolhidos podem ser facilmente localizados e reconstituídos, enquanto se movem no domínio dos materiais que simplesmente desaparecem ou assumem novas formas no ciclo das coisas”, frisa.

Para a mesma fonte, a materialidade dos objectos no espaço é um elemento central das explorações Giallo.