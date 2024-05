​Uni-CV realiza 1ª edição do Festival Literário de Mindelo “Pão e fonema”

A Universidade de Cabo Verde realiza, de 5 a 8 deste mês, em São Vicente a 1ª edição do Festival Literário de Mindelo “Pão e fonema”. O festival que terá momento de homenagem ao poeta Corsino Fortes, tem como finalidade aprofundar a relação de proximidade, partilha e pertença da literatura com os seus leitores.

O evento será em formato híbrido e a sessão de abertura acontecerá neste domingo, 05, pelas 16h00, no Palácio do Povo, em Mindelo.

O festival, segundo uma nota da Uni-CV, acontece no âmbito do ensino das literaturas e línguas, promovido pela Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes da Uni-CV – Polo II.

“O Festival surgiu da necessidade de um espaço de construção abrangente, propiciador de novas leituras, discussão de ideias pensamento crítico, que juntasse especialistas, professores, estudantes e leitores de todas as idades em torno da literatura e do objecto-livro, de forma a contribuir para capacitação leitora e fruição estética da sociedade”, realça.

Depois da inauguração oficial do festival, haverá conferência “Uma Mão de Semear: a poética de Corsino Fortes”, proferida por Francisco Topa da Universidade do Porto, Portugal.

Segue-se uma Viagem literária por Mindelo e inauguração da exposição “18 Momentos”, com Carlos Santos da Universidade de Cabo Verde.

E por último, haverá uma sessão de leitura de poemas de Corsino Fortes, pela escritora Fátima Bettencourt, no Centro Cultural do Mindelo.

Conforme a mesma fonte, o festival promoverá Encontros com escritores “rúbrica Conversa com Escritores, sendo elas Fátima, Bettencourt e Natacha Magalhães” e projecto "Literar a cidade", excertos da obra de Corsino Fortes afixados pela cidade - cafés, lojas, restaurantes, locais públicos.

No dia 6, está programado “Ciclo de conferências sobre literatura, no Auditório da FAED que contará com conferencistas como Rui Guilherme da Silva, Hilarino da Luz, Francisco Topa, Élter Carlos, bem como com os jornalistas Margarida Fontes e Nuno Ferreira, entre outros convidados.

O evento é organizado pela Universidade de Cabo Verde, Uni-CV; FCSHA Polo II -Coordenação do Grupo Disciplinar Português e Língua Cabo-verdiana; Pró-Reitoria de Investigação e Formação Avançada; Pró-Reitoria de Política Estudantil, Social e Extensão.