​Joshua Marty lança single “Nha’Rmun”

Joshua Marty, de 13 anos de idade acaba de lançou no dia 30 de Abril, nas plataformas digitais, o seu novo single intitulado “Nha’Rmun”. Joshua Marty é filho de Jorge Pimpa, um dos percussionistas mais conhecidos do país, tendo acompanhado os melhores grupos musicais de Cabo Verde.

Segundo uma nota enviada, Joshua decidiu lançar um grito de alerta à irmandade porque diz sonhar com uma nova geração de cabo-verdianos, particularmente, crianças e adolescentes livres de todo o tipo de violência.

A música “Nha’Rmun”é uma composição do compositor Calú di Guida, radicado nos Estados Unidos da América, onde Joshua numas curtas férias fez a gravação deste single no estúdio do conceituado músico e produtor musical Kim Alves.

O pai Jorge Martins (Jorge Pimpa) também participou na produção desta música, tocando percussão e ferrinho. Calú di Guida esteve na guitarra acústica. Kim Alves está na guitarra de seis e 12 cordas, para além da percussão e teclado.

A mesma fonte apontou que o mérito de Joshua consiste em utilizar a música como arma para que as suas mensagens sejam ouvidas. “É um adolescente que sonha com um Cabo Verde melhor e usa a sua voz melódica para o efeito. Joshua acredita na mudança de comportamentos e, por isso, apostou no elo mais forte para esta mudança. A música”.

“O seu público alvo é a nova geração de cabo-verdianos que será o futuro deste país conhecido pela sua morabeza, sem deixar de lado homens e mulheres que vivem espalhados pelos quatro cantos do mundo”, destaca.

Nesta música, Joshua passa um olhar atento por temáticas que estão a preocupar os cabo-verdianos e a afectar os mais novos.

“O alerta para violência contra mulheres, mães que criam muitas vezes sozinhas, milhares de crianças e adolescentes de Cabo Verde, convida famílias a optarem pela tolerância e afecto de modo a servir de exemplos para os filhos que tem casa; lança um olhar a sociedade civil e foca na irmandade: “Nha’Rmun”cabo-verdiano, hoje menino, mas homem de amanhã”, lê-se na nota.