​Eco Festival Azores Burning Summer com um dia dedicado à música cabo-verdiana

O Eco Festival Azores Burning Summer que regressa à praia dos Moinhos, em Porto Formoso, na ilha açoriana de São Miguel, terá um dia dedicado à música cabo-verdiana. A 10.ª edição do Festival acontece nos dias 30 e 31 de Agosto e terá ainda como novidade quatro noites de cinema.

De acordo com a revista Smart Cities, a organização sublinhou que nesta edição vai reforçar não só a aposta na música do mundo, mas também o posicionamento ecofrienfly deste festival “de acesso equilibrado que valoriza a qualidade da experiência por parte do público e a sua relação com a natureza envolvente”.

A mesma fonte indicou que a primeira noite do festival é especialmente dedicada às sonoridades de Cabo Verde, com a cantora Mayra Andrade a assumir o papel de cabeça de cartaz, acompanhada pelo compatriota Djodje Almeida na guitarra acústica. Uma estreia por terras açorianas e pelo anfiteatro natural do parque dos Moinhos, ao som do projecto “reEncanto”. Mas os ritmos das ilhas cabo-verdianas não se ficam por aí, já que nessa noite também actuam o músico Princezito e o grupo musical Ferro Gaita.

Já o palco tropical terá os DJ Sets de Novo Major, Adrian Sherwood acompanhado pelo MC Ghetto Priest, Milhafre e Mesquita & Laura.

Para o segundo dia foram convidados alguns dos artistas mais marcantes de edições passadas. Moullinex, o alter ego do produtor português, DJ e multi-instrumentista Luís Clara Gomes, regressa ao festival com um concerto especialmente preparado para celebrar a 10ª edição.

Na mesma noite, actuam ainda Da Chick e Xinobi Live. Por sua vez, o palco Tropical ficará a cargo dos DJ Sets de Isilda Sanches, Herberto Quaresma e Pedro Tenreiro.

Entre os espectáculos, os participantes do festival poderão conhecer dois espaços com preocupações ambientais: o Eco Market, uma feira dedicada ao eco design e produtos naturais, e a Expo Veículos Elétricos, que serve de montra aos mais recentes modelos de veículos elétricos e híbridos.