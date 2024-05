​José Luís Mascarenhas apresenta audiolivro “Crónica Das Ilhas - Ambição 2030” em Assomada

O audiolivro “Crónica Das Ilhas - Ambição 2030”, do professor da Universidade de Santiago, José Luís Mascarenhas, será apresentado esta quinta-feira, 16, no Campus de Assomada. E no Dia da África, 25 de Maio, será a vez da Cidade da Praia conhecer o audiolivro de José Luís Mascarenhas.

Segundo José Luís Mascarenhas, este audiolivro não foi planeado, porque surgiu através de um convite da Rádio de Cabo Verde (RCV) para fazer umas crónicas semanais na rádio.

“Pensei e disse, vou fazer umas crónicas que intitulei de “Crónica das Ilhas Ambição 2030”. A ideia inicial era fazer dez crónicas. Fiz as dez crónicas. No final houve insistência da rádio e do ouvinte para continuar. Eu disse, ok, vou fazer mais dez. Fiz mais dez. Eu disse, vinte chega”, conta.

Ainda assim, disse que foi desafiado a fazer mais crónicas. “Um belo dia, cruzei-me com o Dom Arlindo, nosso Cardeal, e disse que era um ouvinte assíduo das crónicas a quem eu disse que pretendia parar. Ele disse para continuar porque valia a pena. Eu disse, ok, então vou fazer mais dez”.

No final das trinta disse que houve mais insistência, mas achou que deveria parar. José Luís Mascarenhas afirmou que a ideia do audiolivro foi uma sugestão do Cardeal. “Então surgiu a ideia de fazer um audiolivro, que tem uma componente física e áudio”.

José Luís Mascarenhas explicou que as crónicas estão organizadas em três partes distintas, abordando uma variedade de temas. “A primeira parte ‘Desafios Globais’ tem dez crónicas sobre temas diversos, nomeadamente população e desenvolvimento, consensos de longo prazo, democracia, boa governação, um conjunto de temas candentes no mundo globalizado. A segunda parte, intitulada de ‘Soluções Locais’, foca-se naquilo que Cabo Verde pode fazer localmente para fazer face a esses desafios globais. A terceira parte, “Grande Tour pelas Ilhas”, levo os ouvintes e leitores a uma viagem de Santo Antão à Brava, explorando a descoberta, povoamento, desafios e potencialidades de cada ilha num mundo globalizado”, aponta.

A mesma fonte indica que a obra é enriquecida com “parcerias importantes”, incluindo colaborações com artistas como Nela Barbosa, cujos quadros foram apresentados na Assembleia Nacional e incorporados no audiolivro, além de contar com um prefácio do Presidente da República, José Maria Neves.

O autor sublinhou que com este projecto quer homenagear Santa Catarina de Santiago, sua terra. “Para a edição do livro, quis homenagear Santa Catarina, por tudo o que Santa Catarina tem feito por este país, então convidei o Presidente da República para prefaciar o livro. Ele aceitou de pronto e veio emprestar o seu prestígio”.

Neste sentido frisou que o Cardeal Dom Arlindo Furtado e o Presidente da República, José Maria Neves estarão presentes no acto de lançamento do audiolivro.

“Também quis homenagear Santa Catarina através do cantor e compositor Norberto Tavares. Então todas as Crónicas começam sempre com o tema `Nôs Cabo Verde di Sperança` de Norberto Tavares”, destaca.

Conforme disse, o livro vem acompanhado do link para o seu canal no YouTube, onde estão alojadas todas as crónicas.

De recordar que o livro foi apresentado no dia 9 deste mês, no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), da Universidade de Lisboa (Portugal).

José Luís Mascarenhas Monteiro tem sua origem em Santa Catarina, interior da ilha de Santiago (Tomba Touro), na Cidade da Praia fez os estudos primários, para depois, em Portugal, fazer os estudos secundários, tendo licenciatura e mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional no ISEG.

Em 2023, concluiu o seu doutoramento em Development Studies na mesma instituição e é sócio fundador da Universidade de Santiago (US), onde já exerceu vários cargos e é professor convidado desde 2008 nesta instituição de ensino, sendo que desde 2022.