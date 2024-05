​“Só, com as palavras” de Niger Taipa Fontes apresentado em Portugal

O livro “Só, com as palavras”, de Niger Taipa Fontes, será apresentado este sábado, 18, no Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), em Portugal.

Segundo uma nota da embaixada de Cabo Verde em Portugal, esta obra fala da ausência, da dor que está sempre presente, que não pára no espaço nem no tempo, que vive constantemente em nós, no nosso coração, na nossa alma.

“Uma dor concreta, mas que pode ser de qualquer um de nós, que amou, ama e amará sempre… uma dor que nunca nos abandonará, uma dor que vive eternamente em nós, que nos faz sentir a saudade no seu expoente máximo… uma dor que nos destrói”, lê-se.

A mesma fonte realça que a poesia de Niger Taipa Fontes reflecte, de uma forma brilhante e perfeita, todos os seus sentimentos, toda a sua essência, toda a sua sensibilidade.

A apresentação contará com um momento musical com o artista português Zé Perdigão.

Niger Paulo Taipa Fontes, que começou a escrever Poesia há cerca de quatro anos, é natural de Freamunde, distrito do Porto (Portugal), filho de pai cabo-verdiano e mãe portuguesa.

Com inscrição no Curso de Criminologia da Faculdade de Direito do Porto, publicou o seu primeiro Livro de Poesia, “Só, com as palavras" em Outubro de 2023.