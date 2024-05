Gamboa 2024: Cordas do Sol abre as "hostilidades" da primeira noite do festival

A banda Cordas do Sol foi a primeira atração da noite do festival de Gamboa 2024, abrindo assim as "hostilidades" dos três dias de festas programados em comemoração ao dia do município da Praia que se assinala este domingo, 19.

Após a actuação que se iniciou às 22:30, Arlindo Évora, vocalista do grupo considerou uma “honra e grande responsabilidade” estrear o palco do festival, manifestando o sentimento de orgulho pela adesão do público no horário previsto pela organização.

“É a primeira vez que vejo um festival em Cabo Verde a iniciar as horas, a vitória já está alcançada. Notamos que o público esteve atento, hoje foi um show para celebrar a música e não para comunicar”, avançou.

A segunda atração da noite esteve a cargo da artista angolana Irina Barros, que subiu ao palco às 23:47 actuando pela primeira vez no festival em colaboração com o também artista Mrs Carly, atraindo os olhares curiosos do público presente.

Irina disse que a actuação foi “maravilhosa” e descreveu o “orgulho” como a palavra chave que define estar num dos palcos mais falados de Cabo Verde, sublinhando que foi bem-recebida e que deseja voltar novamente ao arquipélago.

Como uma das poucas mulheres a apresentar este ano no festival, Irina realçou que a sua actuação representa uma honra e motivação para as outras mulheres que seguem e apostam no mundo da música, apelando que continuem a realizar projectos para assim ter a oportunidade de ser o próximo nome do cartaz.

“Estou aqui para mostrar o meu nome e falar por todas nós. É uma experiência bastante boa e fantástica e o facto de uma mulher de outra cultura poder pisar no vosso palco é perfeito e espero mesmo repetir ", enfatizou.

O rapper cabo-verdiano muito aguardado e ovacionado pelo público, Loreta, foi o terceiro artista da noite, actuando com a casa cheia e adesão em massa do público.

Segundo o artista, sempre sonhou pisar este palco, por isso considerou ser um dia “extremamente especial” na sua carreira, endereçando palavras de gratidão aos fãs como “responsáveis” pelo feito.

“Hoje tentei trazer o máximo que consegui de música dentro do tempo que tinha, das mais antigas até às mais recentes, a recepção foi espetacular e foi um método que resultou”, precisou, anunciando o lançamento de um álbum brevemente.

O jovem artista Cesf apresentou igualmente pela primeira vez na noite de abertura do festival, com uma performance eletrizante que cativou o público da praia da Gamboa.

Para o artista, a interação do público foi “incrível” por ser a primeira vez num festival desta envergadura, revelando que foi uma sensação “espetacular” porque não esperava essa recepção do público que se fez presente durante toda a actuação.

“Tem sido anos de carreira, nunca esteve em um show tão grande. Sentia que um dia ia pisar este palco e foi mesmo incrível, sem palavras para expressar este sentimento”, acrescentou Cesf.

O primeiro dia do festival, que homenageia o artista Heavy H, contou ainda com a actuação dos rappers Djedje PCC e Boy Game, MC Acondize, Kino Cabral, Julinho KSD, Vado Mas ki Ás e MC Tranca Fulha.

Os munícipes acompanham no segundo dia,18, a actuação dos Tubarões, David Brazão, Neyna, Apollo G, Deejay Telio, Nelson Freitas, Elji Beatzkilla, Tó Semedo, Zé Espanhol, Titio e Kamoka, Heavy H e Gardena Benrós.

Mica Kutubleda, C.T. Mandela, Ga da Lomba, Paulinha, Herdeiros de Codé di Dona, Zé Delgado, Cjey Patronato, Lejemea, Chando Graciosa, Jonathan, Ray Wilson, Eddu e Tabanka Jazz estão previstos para subirem ao palco no último dia do festival, 19.