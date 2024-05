MCIC e Ferro Gaita assinam protocolo de concessão de incentivo financeiro alusivo aos 28 anos de carreira

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e a Associação Recreativa, Social e Cultural Ferro Gaita assinaram esta quarta-feira, 22, um protocolo de concessão de incentivo financeiro alusivo às actividades de comemoração dos 28 anos do grupo musical Ferro Gaita.

O protocolo foi assinado na cidade da Praia, entre o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente e o presidente da Associação Recreativa, Social e Cultural Estêvão (Iduino) Moreno Tavares.

Estêvão (Iduino) Moreno Tavares agradeceu ao Ministério da Cultura e ao povo de Cabo Verde pelo apoio que tem dado ao grupo e anunciou que vão comemorar 28 anos de carreira com a gravação de um disco. “Temos só que agradecer não só ao ministro, o seu ministério e a todo o povo de Cabo Verde que sempre colabora connosco nos momentos que precisamos de apoio”.

“Estamos prestes a comemorar os nossos 28 anos de existência, onde temos o projecto de gravação do nosso CD, que já está mais ou menos encaminhado e essa ajuda é muito importante”, afirma.

Estêvão (Iduino) Moreno Tavares frisou que o Ministério da Cultura vai apoiar com uma parte, e “esperamos que outras entidades nos ajudem a concluir o trabalho, para podermos tirar o nosso disco de 16 músicas, que será mais um sonho que queremos concretizar”.

Por seu lado, Abraão Vicente disse que este acordo de parceria com o grupo musical Ferro Gaita é como uma retribuição que está a dar para um grupo que tem contribuído muito para o funaná.

“O grupo musical já tem 28 anos a recuperar, reinventar o funaná e a fazer colaboração com a nova geração e novos artistas. Acredito que é um bom momento na Era digital em que tudo está a ser lançado música a música, e é bom ter um projecto de celebração”, destaca.

Abraão Vicente apelou às outras entidades a ajudarem o grupo musical para poderem lançar o seu projecto musical. “Este apoio é uma contribuição que estão a dar, porque não é um financiamento total. Ainda falta mais, então o nosso apelo é para as entidades privadas com meios para financiar cultura e fazer mecenato, para aproveitar a lei de mecenato e de incentivos fiscais que temos no país, para depositar no grupo Ferro Gaita os seus contributos para podermos celebrar os seus 28 anos de carreira com mais ousadia”.

Este protocolo está enquadrado no plano de salvaguarda do Património Cultural Imaterial, que se traduz em práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, que se transmite de geração em geração, e que é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do meio envolvente.