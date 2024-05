São Vicente: Festival Txon-poesia procura combater “preconceito” em relação à linguagem poética

A quarta edição do Festival Txon-poesia, que arrancou esta quinta-feira, no Mindelo, pretende combater o “preconceito” em relação à linguagem poética e tornar-se um “momento único” de partilha desta arte, asseverou José Pinto, membro da organização.

Em declarações à imprensa, José Pinto disse que o evento tem por objectivo tornar-se um “momento único” de partilha de poemas e de aproximação da poesia e da literatura à vida das pessoas.

“Por isso, também pensámos nesta programação em rede para abranger centros culturais e livrarias, para que, no fundo, também se perca um bocadinho este preconceito que às vezes se tem relativamente à linguagem poética”, sustentou a mesma fonte.

Isto porque, defendeu, “sabe-se perfeitamente que um poema pode transformar vidas para melhor, inspirar novas ideias, outras formas de pensar, outras perspectivas e até potenciar a felicidade”.

Neste sentido, afiançou, trazem a Mindelo poetas jovens e uma convidada internacional, a escritora natural de São Tomé e Príncipe, Olinda Beja.

“Queremos promover estes espaços de partilha de ideias, de reflexões, também em torno de alguns temas que nós achamos que estão ligados à poesia, que não é só o texto, é imagem, é também cinema”, considerou José Pinto.

A quarta edição do Festival Txon-poesia tem como homenageado o herói da nação Amílcar Cabral que, asseverou a mesma fonte, mostra ser a personificação de “um poeta como um visionário”, alguém que “imagina o futuro”.

“Queremos prestar homenagem a partir da obra de Cabral, no sentido também de se poder transmitir às pessoas que a poesia não é só a escrita, que a poesia também tem visão, também tem uma projecção daquilo que nós sonhamos para o nosso contexto, para a nossa cidade, para o nosso país”, realçou.

Com estes objectivos em mente, a programação, que se estende até sábado, 25, propõe apresentar performances poéticas, projecção de filmes, conversas em torno de obras, ‘show case’, oficinas e outras actividades, desenvolvidas nos espaços da Alternativa Galeria, Centro Cultural Português – Polo do Mindelo e Centro de Língua Portuguesa do Mindelo.