​Cidade Velha acolhe Chantier-École Internacional -Santiago 24

A Cidade Velha acolhe entre os dias 1 e 15 de Junho, o primeiro Chantier-École Internacional de Arqueologia Subaquática, no quadro dos 15º aniversário da sua classificação a Património Mundial.

Segundo uma nota do Instituto do Património Cultural (IPC), neste âmbito 12 jovens profissionais do Património Cultural nos domínios da arqueologia de Cabo Verde, Senegal, Comores, Eritreia, Gâmbia, Quénia, Moçambique e Marrocos terão a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos e partilhar experiências sobre as pesquisas arqueológicas subaquáticas num olhar sobre as potencialidades existentes no continente africano e os desafios para a sua protecção.

A formação, conforme a mesma fonte, contempla ainda uma componente de estudo das colecções associadas aos referidos naufrágios, no Museu de Arqueologia da Praia, nomeadamente em relação à documentação e digitalização dos mesmos.

“Esta iniciativa, vem reforçar os ganhos do projecto Concha e Margullar I e II e será uma oportunidade singular para o país, tendo em conta o valioso património subaquático que conserva e as novas dinâmicas em curso para a sua proteção e valorização, nomeadamente através da criação dos parques arqueológicos subaquáticos”, frisa.

A mesma fonte explica que esta iniciativa conta com o financiamento da UNESCO através do Escritório Regional em Dakar no quadro dos programas para a implementação da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Subaquático, instrumento internacional de combate a exploração comercial e pilhagem de sítios arqueológicos em todo o mundo.

A iniciativa conta ainda com a parceria da Cátedra UNESCO "O Património Cultural do Oceanos", sediada na Universidade Nova de Lisboa (Portugal), e o clube de mergulho Santiago Dive Center de Cabo Verde.

Orientado por especialistas, da universidade Nova de Lisboa e da UNESCO a componente prática da formação decorre nos naufrágios do ancoradouro da Cidade Velha e num sítio de naufrágio ligado ao comércio transatlântico junto ao Ilhéu de Santa Maria, na Cidade da Praia, utilizando metodologias e técnicas de arqueologia subaquática para estudar os vestígios arqueológicos submersos.

O Chantier-École coincide com a celebração do Dia Mundial dos Oceanos 2024, que contará com uma conferência Internacional, no dia 7 de Junho sobre "O Património Cultural Subaquático na Década das Nações Unidas para as Ciências Oceânicas".