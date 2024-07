Colónias de férias: Uma agradável opção nas férias escolares  

Com o fim do ano lectivo, os pais procuram soluções para proporcionar actividades lúdicas aos seus filhos. As colónias de férias surgem como uma opção para ajudar os pais que trabalham neste período de férias escolares. Aulas de música, dança, teatro, visitas de estudos, yoga, são algumas das actividades que as instituições que realizam colónias de férias oferecem às crianças e jovens. As ofertas dependem dos gostos e bolsos de cada um.

A Vivarte – Escola de Artes, do Bairro de Pensamento é uma das associações que todos os anos realiza colónia de férias. Este ano, resolveram realizar a colónia de férias no bairro de Bela Vista, na Praia, na Associação PSICOARTE, para cobrir todas as comunidades vizinhas do bairro de Pensamento.

O presidente da Associação Vivarte, Isaías Tavares, explicou ao Expresso das Ilhas que o objectivo primeiro das colónias de férias é ajudar as famílias, porque há muitos pais que, como estamos no período de férias escolares, não têm tempo, nem alguém para ajudar com as crianças.

Conforme o presidente associativo, as colónias de férias ajudam as crianças a aproveitar os tempos livres da melhor forma possível com actividades extracurriculares, mas que as ajudam a complementar a sua educação na escola e não só.

“Além de ajudar as famílias, queremos promover a inclusão social, sabendo que as colónias de férias ajudam muito durante as férias. Quando os pais vão trabalhar, vemos crianças a jogar a bola na rua, ficam num ambiente onde ouvem más palavras, ficam perto de pessoas que fumam e não só, e muitas outras coisas que talvez possam ter impacto negativo nas crianças e jovens”, realça, acrescentando que por esta razão a Associação Vivarte resolveu promover essa inclusão social para ajudar as crianças a ter uma ocupação e um ambiente social saudável durante as férias.

Isaías Tavares considera que as colónias de férias é uma boa iniciativa e ajuda as crianças a desenvolver as suas habilidades, pois durante as aulas podem não conseguir desenvolver todo o seu potencial.

Aulas de música, dança, inglês, francês, oficinas de leitura e de escrita são algumas das actividades que a associação realiza durante as colónias de férias.

Constam ainda do programa da colónia de férias deste Verão jogos dinâmicos, música, mímica, além de uma visita às instalações dos Bombeiros Municipais da Praia.

Isaías Tavares acrescenta que estão previstos dois passeios no mês de Julho: um para o dia 15 e outro no dia 26. “Temos propostas para irmos ao Jardim Botânico Nacional, em São Jorge dos Órgãos, a Rui Vaz, e à Biblioteca Nacional”.

Esta colónia de férias é realizada somente durante o mês de Julho, o que para Isaías Tavares pode parecer pouco, mas não é. “Dois meses pode até ser mais produtivo, mas o trabalho que realizamos nas colónias de férias é o de despertar a curiosidade das crianças e jovens para vários aspectos lúdicos, artísticos, literários e sociais”, acrescentando a Associação Vivarte aceita inscrição a partir dos 6 anos até à idade adulta, mas o foco são crianças, adolescentes e jovens.

São Nicolau

Na Cidade da Ribeira Brava, na ilha de São Nicolau, arrancou na segunda-feira, 8, a segunda edição da colónia de férias que acontece sob o lema “Aprender Brincando”.

Esta colónia de férias acontece por iniciativa do jovem Keilin Silva. A edição deste ano está enquadrada no projecto “Um Dia Diferente”, e vai até finais de Agosto. Visa ocupar os tempos livres das crianças, proporcionando momentos de aprendizagem e transmissão de valores.

“O objectivo desta colónia de férias é juntar crianças nas férias e proporcionar momentos de aprendizagem, intercâmbio e transmissão de valores”, explica Keilin Silva.

Durante esta colónia de férias serão realizadas actividades como aulas de inglês, francês, conversa aberta, jogos, dinâmica, visitas, falar da nossa cultura e nossas raízes na história de Cabo Verde. Esta colónia de férias destina-se às crianças dos 5 aos 14 anos de idade.

Otium

A colónia de férias da Otium, na Praia arrancou na passada segunda-feira, 01, em parceria com Ponta Sambra, antigo Sambala, em São Francisco. Este projecto foi desenhado para duas faixas etárias. Crianças dos 4 aos 7 anos, com o pacote de 3 mil escudos, com transporte incluído e crianças dos 8 aos 13 anos, com o pacote de 3.500 escudos, transporte incluído.

A Otium é uma agência de turismo e lazer. Segundo a gerente da Otium, Mitza Sousa, o objectivo desta colónia de férias é fazer com que as crianças tenham umas férias diferente. “Estamos num espaço fechado, acessível a todas as crianças e com actividades com jogos, porque tiveram um ano lectivo todo focado no estudo, então serão umas férias diferente, no país. O espaço é agradável e tem todas as condições para realizar esta colónia de férias”.

Para este ano, a Otium oferece às crianças actividades como aulas de inglês, dinâmicas como brincadeiras. “Temos vários jogos, desde jogos de equipa a jogos de memória em grupo. Tivemos um dia dedicado a Cabo Verde, com pinturas faciais, já tivemos um dia de piscina, de plantação de plantas, pinturas, desenhos, artesanato e vários outros”.

Mitza Sousa conta que a colónia de férias está a correr muito bem. “A Otium costuma realizar colónias de férias, mas em formato mais pequeno. Mas este ano arriscamos a fazer algo maior, já que era suposto serem para apenas 40 crianças, mas já estamos com 70 crianças”.

Escola Dança & Arte

A Escola Dança & Arte, na Praia, realiza a sua colónia de férias com actividades lúdicas, artes marciais, dança, música, teatro, visitas de estudo, culinária, cinema, aulas de línguas estrangeiras, ginásticas, desfile de moda infantil e yoga.

As actividades tiveram início na segunda-feira, 01. A Escola Dança & Arte recebe crianças a partir dos 4 anos de idade.

Centro de Educação, Formação e Desenvolvimento Infanto-juvenil (CEDIJ)

O Centro de Educação, Formação e Desenvolvimento Infanto-juvenil (CEDIJ), na Praia, realiza este ano a III edição da Colónia de Férias mais lúdica, divertida e pedagógica da capital.

O centro vai realizar dois meses (Julho e Agosto) de actividades com diversas oficinas: música, dança, expressão artística, contação de histórias, teatro, expressão emocional, leitura e escrita criativa, aulas de inglês e reciclagem.

Jogos e brincadeiras: desporto, culinária, desafios de matemática e cultura geral, visitas de estudo. Pikiniki, piscina, intercâmbio e podcast, são algumas atividades que serão realizadas nesta colónia de férias.

CVBabel

A CVBabel, na Praia, programa um conjunto de actividades que vão desde aulas diárias de inglês e francês, oficinas de artes criativas, leitura e comunicação; oficina de ciência e tecnologia, oficina de cinema e audiovisual; oficina de culinária; oficina de cidadania e minuto verde; oficina de línguas e cultura; oficina de saúde e desporto.

Neste espaço aceitam-se crianças dos 4 aos 11 anos de idade e adolescentes dos 12 aos 16 anos de idade. A colónia de férias na CVBabel arrancou no dia 8 deste mês.

Biblioteca Nacional

Este ano, a Biblioteca Nacional realiza de 16 a 29 de Julho a Biblioteca de Verão para crianças dos 6 aos 12 anos de idade. As inscrições para a Biblioteca de Verão terminaram no dia 4 deste mês.

Serão realizadas uma série de actividades à volta dos livros para incentivar e dar continuidade à promoção da leitura de uma forma mais atractiva e descontraída, a fim de conhecerem livremente a beleza e a riqueza literária.

Parque de Diversão 5 de Julho

O Parque de Diversão 5 de Julho, na Praia, está a realizar desde o dia 1 de Julho diversas actividades como piscina, jogos, excursões, desporto, aulas de inglês, filmes, aulas de natação e aulas de karaté. A colónia de férias do Parque de Diversão 5 de Julho decorre até 13 de Setembro. Durante esse período as crianças terão oportunidade de experimentar diversas actividades. Esse espaço aceita crianças dos 5 aos 12 anos de idade.

Delta Cultura, em Tarrafal de Santiago

O Delta Cultura realiza desde o dia 1 a 26 de Julho a sua colónia de férias. Durante esse período serão realizadas várias actividades como torneio olímpico, conversa aberta sobre a carreira policial, campeonato de slackline, concurso de dança, canto, bateria e informática.

Pela primeira vez vão realizar um concurso de Tik Tok no Centro de Educação Delta Cultura e nas zonas onde decorrerá a Colónia de Férias de Verão. Segundo a Delta Cultura, o Concurso de TikTok é aberto a todos, independentemente da idade e abarcam diversas categorias, desde música a arte, incluindo desenho.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1180 de 10 de Julho de 2024.