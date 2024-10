​June Freedom lança novo single “Fé” com cantora Ellàh

O artista internacional June Freedom lança esta sexta-feira, 4, o seu novo single intitulado “Fé”, que conta com a participação da cantora cabo-verdiana ÉLLÀH.

“Fé” é o primeiro single do próximo EP de June Freedom, “Casa Mira Mar”, que será lançado no início de 2025. O EP foi gravado entre Roterdão, nos prestigiados Poundcake Studios, e Los Angeles, no Galaxy Studio, com colaborações de talentosos instrumentistas e artistas.

Segundo uma nota enviada, “Fé” apresenta um ritmo enérgico com toques de Afrobeat, vocais emotivos e uma mensagem positiva de resiliência e amor, enquanto mistura de forma harmoniosa as línguas inglês, português e criolo cabo-verdiano.

“A música é um chamado para enfrentar os desafios da vida com uma esperança inabalável, focando na força interior e na resiliência”, explica a mesma fonte.

Na mesma nota, June Freedom realça que “Fé” significa passar por provações e atribulações e sair vitorioso mantendo a crença, independentemente das circunstâncias. “Fé é permanecer no rumo e confiar que a crença sempre ajuda”.

A produção de “Fé” foi liderada pelos Poundcake Studios (AIR!C & BEARDEAUX) e Aboulaji Collins, enquanto June Freedom, ÉLLÀH e Ean Music (Elisha Amonoo-Neizer) escreveram a música, com vocais de fundo adicionais de Aboulaji Collins.

A arte de capa de “Fé” foi fotografada por Kaito, um fotógrafo profissional de ascendência cabo-verdiana, baseado em Los Angeles. Conhecido pelo seu trabalho com estrelas de Hollywood como Kardashians, Morgan Freeman e Drake, Kaito trouxe a sua experiência para os visuais deste single. Ele também colabora com June em todo o conceito visual do projecto “Casa Mira Mar”, elevando a direção artística a novos patamares.

June Freedom ganhou reconhecimento pela sua cativante fusão de Afro-pop, world music e R&B contemporâneo. Filho de pais cabo-verdianos, a criação de June entre Cabo Verde e os Estados Unidos moldou o seu som único, uma mistura de influências culturais que liga ritmos tradicionais a sensibilidades pop modernas.

A sua música aborda temas de amor, resiliência e celebração, conectando-se profundamente com ouvintes ao redor do mundo.

Com milhões de streams e uma base de fãs dedicada, June provou ser um artista poderoso, criando apresentações eletrizantes em palcos mundiais, incluindo locais esgotados em toda a Europa e América do Norte.

Os seus lançamentos anteriores, como os álbuns “7 Seas” e “Anchor Baby,” consolidaram sua reputação como um artista versátil, com uma voz poderosa e talento para misturar géneros.

A dedicação de June Freedom à autenticidade e ao storytelling emocional continua a ressoar, estabelecendo-o como uma força na cena musical global.