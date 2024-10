São Salvador do Mundo: Câmara promove mais uma edição do festival de cachoeira Picos 2024

A Câmara Municipal de São Salvador do Mundo promove este domingo mais uma edição do festival de cachoeira Picos 2024, que tem como palco a cachoeira do Ponte Sansan nesse município do interior de Santiago.

Conforme informações avançadas pela autarquia a cada fim-de-semana a cachoeira do Ponte Sansan e demais existentes no município se têm destacado como atrativos no norte da ilha de Santiago, e dinamizando a economia local e da ilha, no seu tudo. É nesse sentido, que a câmara municipal vai realizar este festival de música para que as famílias salvadorenhas, e não só, continuem a ter rendimento, para fazer a divulgação do referido espaço e ainda para promover o turismo de natureza. O evento musical, com entrada livre, aprazado para a partir das 13:00, vai contar com animação dos artistas Bedja KP, Fidjus de Nossa Senhora da Luz, Benancinho e Suzete, Jocel Gaita, Sidney Gaita e Vladiny, Kádio Tavares, MC Barais, MC Neguinho e Deejay (DJ) Sayo.

