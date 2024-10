​Edição especial da revista Nosagenda homenageia Zeca Nha Reinalda e Bitori Nha Bibinha

A revista Nosagenda apresentou, sábado, em Lisboa, Portugal, uma edição especial de homenagem aos músicos cabo-verdianos Zeca Nha Reinalda e o Bitori Nha Bibinha, no ano em que o Funaná foi oficialmente reconhecido como Património Cultural Imaterial Nacional.

No ano em que completou cinco anos e na sua quinta edição, a Nosagenda, revista criada com objectivo de interligar Cabo Verde e a sua diáspora, “presta homenagem a duas lendas da música do arquipélago, especialmente Funaná, Zeca Nha Reinalda e Bitori”

“Nós gostamos de homenagear as pessoas quando já não estão entre nós, por isso, decidimos prestar homenagem a essas duas figuras, para saberem que valorizamos o que fazem para a música e cultura cabo-verdiana”, explicou a fundadora da revista Nosgenda, Elga de Pina Fernandes

Para ela, a contribuição destes dois artistas para a música de Cabo Verde, com destaque para o Funaná tem sido muito importante, por isso, a revista lançou uma campanha na plataforma “Gofund” para ajudar Bitori Nha Bibinha, de seu nome de registo, Vitório Tavares, a realizar o seu último desejo de gravar um disco de morna, coladeira e funaná, numa gaita.

Quem quiser apoiar pode entrar no link https://gofund.me/4415d726 para fazer a sua doação na campanha que decorre desde mês de Junho e vai até Dezembro.

Elga de Pina Fernandes, considerou que ao render a merecida homenagem aos dois distintos músicos, estende o reconhecimento a todos os outros artistas que contribuíram e contribuem para que este género musical se mantenha sempre vivo na memória popular.

Sobre a revista, a fundadora da Nosagenda explicou que começou em 2019, primeira através de uma página nas redes sociais e depois imprenso, com a intenção de lançar duas edições anuais, mas que nem sempre é possível devido aos custos, para além de terem estado sem editar durante toda a pandemia.

Esta quinta edição é a primeira que sai depois da covid-19 e o próximo número deve sair em Junho de 2025, sempre em três línguas, português, inglês e holandês, já que a revista é editada nos Países-Baixos.

A revista Nosagenda traz temas variados, como cultura, deporto ou empreendedorismo, com histórias de cabo-verdianos, mas também de pessoas que gostam e têm ligação com Cabo Verde.

O evento que teve lugar no Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV) contou com a participação do músico Humberto Ramos.