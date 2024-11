​Escola Danç & Arte conquista 1º e 3º lugar na 25ª edição do Festival Norte Dança

As bailarinas da Escola Danç & Arte conquistaram o 1º e 3º lugar na 25ª edição do Festival Norte Dança, que decorreu nos dias 16 e 17 deste mês, na cidade do Porto em Portugal.

Com 29 bailarinas, a escola Dança & Arte arrecadou o 1º lugar com Trio, Categoria fusão - coreografia Sonho e o 3º lugar - Open jovens e adultos - coreografia intensidade. Na rede social, Facebook, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) parabenizou a professora Goreth Moreno e a todos os envolvidos nesta tarefa que levou a que Cabo Verde conseguisse essas medalhas. O Governo, através do MCIC, sublinha que tem sido parceiro e irá continuar a contribuir para com estas iniciativas. Dança & Arte é uma escola que também está inserida no programa Bolsa de Acesso à Cultura que desde 2017 tem atribuído bolsas para que crianças, adolescentes e jovens de família com menos recursos possam aceder às aulas de arte.

