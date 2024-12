​Praia recebe exposição fotográfica “Ganhos e Desafios dos Direitos Humanos em Cabo Verde”

A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) realiza esta quinta-feira, 12, na cidade da Praia, uma exposição fotográfica sobre “Ganhos e Desafios dos Direitos Humanos em Cabo Verde”.

Esta exposição acontece no âmbito da celebração do 20° Aniversário da CNDHC. Esta mostra fotográfica do fotógrafo José Pereira é composta por 30 quadros, que mostram a luta contra a pobreza como tema central.

Segundo uma nota da CNDHC, o acto da abertura será presidido pela Presidente da CNDHC, Euridice Mascarenhas e contará com intervenções do representante do PNUD e do fotógrafo José Pereira.

A CNDHC, conforme a mesma fonte, tem por missão a protecção, promoção e reforço dos Direitos Humanos, da Cidadania e do Direito Internacional Humanitário em Cabo Verde, funcionando como órgão consultivo das políticas públicas nesses domínios e como instância de vigilância, alerta precoce, monitoramento e investigação nessas áreas.

A exposição é inaugurada esta quinta-feira, 12, às 17h00, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, e ficará patente ao público até 12 de Janeiro de 2025.