​Rosa Mestre num concerto intimista no Centro Cultural de Cabo Verde

O Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV) em Portugal, acolhe este sábado, 11, um concerto intimista da cantora cabo-verdiana, Rosa Mestre. Neste concerto, a cantora estará acompanhada pelos músicos Humberto Ramos, Nir Paris e Chico Santos.

Este concerto de Rosa Mestre acontece no âmbito do projecto musical do CCCV “Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória”, que tem como finalidade apoiar artistas de Cabo Verde e dos restantes países da CPLP e dar a conhecer ao público a música destes países.

No âmbito do projecto, mensalmente um artista faz uma apresentação intimista para uma pequena plateia. O artista não recebe cachê, mas o valor da entrada paga pelo público é-lhe entregue directamente, sem a intermediação ou intervenção de qualquer agência de representação.

A participação no “Kriolo Sounds” é feita por convite do CCCV dirigido directamente ao artista ou através de manifestação deste junto do CCCV.

“Filha de cabo-verdianos, nascida em Angola, Rosa Mestre chega ainda criança em Cabo Verde e vive alguns anos em São Nicolau, terra dos pais, antes de se transferir para São Vicente, aos 12 anos.

É nesta ilha que, estimulada por Chico Serra, inicia o seu percurso musical, a cantar em noites cabo-verdianas. Participa do festival da Baía das Gatas e outros eventos. Mais tarde, transfere-se para a ilha do Sal, onde fica como artista residente na cadeia de hotéis Oásis.

Rosa Mestre passou algum tempo em Portugal, onde interagiu com os artistas cabo-verdianos aí residentes e gravou o álbum “Horizonte azul”, com arranjos de Tito Paris.

Em 2018, já a viver nos Estados Unidos, lança o seu segundo disco “Solera d’Nha Vida”, produzido por Jim Djob. Nos dois álbuns, passeia pelos vários géneros musicais cabo-verdianos. Djosinha, Zeca di Nha Reinalda e Denis Motta fazem participações especiais em “Solera d’Nha Vida”.