​Cidade da Praia e Santa Cruz recebem Festival Internacional Kontornu com bailarino brasileiro Loly Pop

O Festival Internacional Kontornu está de volta, após um hiato de oito anos. A edição deste ano, vai acontecer no mês de Maio, na Ilha de Santiago, e ao longo dos meses anteriores contará com diversas acções preparatórias, reforçando o intercâmbio artístico e cultural. A primeira dessas acções conta com a presença do bailarino, coreógrafo e pesquisador brasileiro Loly Pop.

O Festival Internacional Kontornu é uma iniciativa do artista cabo-verdiano Djam Neguin, que visa dinamizar a cena da dança no arquipélago, promovendo a troca entre artistas locais e internacionais.

Numa nota enviada, Djam Neguin realça que o evento regressa com um novo fôlego, com a intenção de se consolidar como um evento bienal. "Como parte dessa programação, acções especiais ocorrerão nos meses que antecedem o festival, com foco na formação, criação e difusão da dança contemporânea e urbana".

A primeira actividade com Loly Pop aconteceu no sábado, 1 de Fevereiro, com um workshop aberto ao público sobre House Dance, realizado na Escola de Dança Freestyle is the Future, na Várzea.

“O workshop foi um grande sucesso, contando com uma sala cheia de participantes ávidos por conhecer e explorar este estilo de dança, que ainda é pouco praticado em Cabo Verde”, aponta.

Durante a aula, Loly apresentou os fundamentos do House Dance, enfatizando sua musicalidade, fluidez e a importância do jogo de pés característico do estilo, que nasceu na cena clubber de Chicago e Nova York nos anos 1980.

Dando continuidade à sua programação, entre os dias 3 e 6 de Fevereiro, Loly Pop conduz uma residência artística com a companhia de danças urbanas Guetto Dance Academy.

Conforme disse, o objectivo desta residência é a construção de uma performance inédita, orientada pelo coreógrafo brasileiro. “A experiência permitirá que os bailarinos cabo-verdianos entrem em contato com novas metodologias de criação, ampliando suas perspectivas sobre os processos criativos e a pesquisa em dança urbana”.





Espectáculo

No dia 7 de Fevereiro, às 19h00, o Palácio da Cultura Ildo Lobo recebe o espectáculo a solo “O Cheiro das Coisas”, interpretado e dirigido por Loly Pop.

A mesma fonte explica que a obra propõe uma reflexão sobre memórias e experiências que moldam nossa trajetória, lançando questionamentos sobre o que nos atravessa e nos move ao longo da vida.

O espectáculo será seguido de uma conversa com o público, proporcionando um espaço de troca sobre os processos criativos do artista.

Para encerrar sua passagem por Cabo Verde, no dia 8 de Fevereiro, Loly Pop estará em Santa Cruz, onde ministrará uma aula especial para grupos de dança locais. A actividade será seguida de uma mostra de dança na Praça Piskador, aberta ao público.

Santa Cruz é uma das parceiras do Festival Kontornu e busca fortalecer a dança na localidade, promovendo oportunidades para jovens bailarinos e incentivando a cultura urbana na região.

O Festival Kontornu seguirá com mais acções pré-festival nos meses de Março e Abril incluindo programas de mentoria e residências artísticas com coreógrafos internacionais. O evento reafirma seu compromisso com a valorização da dança como ferramenta de expressão e transformação social.





Loly Pop

Natural do Ceará, Loly Pop conta com uma trajetória consolidada no universo da dança urbana, Loly é professor, pesquisador de House Dance, director do Festival Internacional de Danças Urbanas na Cena (FIDUC) e da Escola Urbana de Dança (EUD), além de idealizador do projecto “Bem-Vindo à Minha Casa – Cultura House”.

Reconhecido pelo seu trabalho na pesquisa do House Dance e suas conexões com diferentes culturas e contextos, Loly Pop traz sua expertise para Cabo Verde em um conjunto de atividades que visam a formação, a criação artística e o compartilhamento de metodologias inovadoras no campo das danças urbanas.