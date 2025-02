​Djinho Barbosa lança álbum “1Son+Son”

O cantor cabo-verdiano, Djinho Barbosa acaba de lançar o seu mais novo álbum intitulado “1Son+Son”. Lugares como Assomada, onde nasceu, e Luanda, onde viveu por quase três anos, recebem tributo neste trabalho discográfico.

Segundo uma nota enviada, o álbum que chega ao público ao mesmo tempo que o seu manifesto sobre a língua cabo-verdiana, no qual o músico natural da cidade de Assomada defende que não é possível imaginar Cabo Verde e os cabo-verdianos sem o peso, o valor e a história da língua criada pelos próprios cabo-verdianos.

Os três primeiros temas do álbum foram apresentados no início de Janeiro e contam com três convidados especiais, parceiros nesta aventura sonora, que muito enriquecem o disco.

A mesma fonte sublinha que cada um dos temas do álbum é um tributo a determinados personagens da cultura cabo-verdiana Dulce Almada, Pedro Rodrigues. Zezé e Zeca di Nha di Reinalda e Norberto Tavares e a outras pessoas, como Michelle Obama, que tem uma composição cujo título é o seu nome, Bob Marley & The Wailers e David Gilmour, guitarrista dos Pink Floyd.

A maioria das composições são de Djinho Barbosa, em alguns casos em parceria com os irmãos Kaká Barboza e Adriano Barbosa. O projecto conta com a inclusão da música "Nha Funku", de Kaká Barboza e Betinho Barbosa, e ainda com o tema "Misãu Kumpride", da autoria de Lenine Barbosa, filho de Kaká. Há ainda uma parceria com o compositor Pedro Rodrigues.



A família do multi-instrumentista e compositor tem uma forte presença neste álbum. Comparecem nas faixas do álbum os irmãos Betinho Barbosa (voz), Amílcar Barbosa (sax) e Adriano Barbosa (baixo); a esposa Magda Barbosa Vicente (voz); os filhos Miriam Barbosa (voz), Andy Barbosa (guitarra) e Bryan Barbosa (baixo); e sobrinhos como Xiomara Barbosa, Ellah Barbosa e Lenine Barbosa, que cantam em alguns temas.



Djinho Barbosa interpreta ele mesmo alguns temas e toca todos os instrumentos, com exceção da bateria. Tal como no seu álbum anterior, “Trás di Son” (2006), há um vasto grupo de músicos que participam nas gravações: antigos colegas do Abel Djassi, como Albertino Évora (voz), Victor Bettencourt (percussão) e Zé Mário (percussão); e outros músicos que fizeram parte o percurso de Djinho, como Paló Figueiredo (baixo), antigo colega no grupo Finaçon, Duka Barbosa Vicente (órgão), Ndu Carlos (bateria e percussão), Alex Figueiredo (bateria), Patrick Simard (bateria e percussão), Humberto Ramos (piano), Carlos Matos (piano) e Desiree Fernandes (voz).

A mesma fonte sublinha que neste trabalho discográfico, não podia faltar a presença dos membros de Terreru, Jacinto Fernandes (produção), Calu di Guida (guitarra e voz), Maruka Tavares (voz) e Djoy Amado (voz) aproveitando toda a amizade e sinergia que o grupo tem criado.



O trabalho de mixagem e masterização do álbum esteve nas mãos do engenheiro de som Dave Darlington (New York), reconhecido com quatro Grammy, que já trabalhou com Terreru, no projecto TestaSon, e é responsável pelo som de discos de, por exemplo, Sting e outros grandes nomes da música mundial.

“Cleu Cardoso, engenheiro de som, participou na mixagem de “Infinitu pa Kaká Barboza” e Clark Germain (Califórnia) , também reconhecido com um Grammy, fez a masterização”, cita.



No seu percurso musical, Djinho Barbosa passou pelos grupos Pó di Terra, Abel Djassi, Finason e o efémero Quarteto em Si, com seu parceiro e amigo Nhelas Spencer. Nos anos 1980, enquanto estudante em São Paulo, Brasil, o contacto com a sonoridade dos discos da MPB e do Clube da Esquina, grupo de artistas de Minas Gerais que então se destacava, assim como a oportunidade de assistir a concertos de música clássica da Orquestra Jovem Municipal de São Paulo foram marcantes na sua formação musical.



Djinho Barbosa reside há cerca de uma década nos Estados Unidos, onde dirige o Instituto para estudos cabo-verdianos na Bridgewater State University.