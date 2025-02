​Palácio da Cultura Ildo Lobo acolhe Feira Criativa São Valentim

No âmbito do Dia de São Valentim, que se celebra no dia 14 de Fevereiro, o Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia acolhe a Feira Criativa São Valentim, um evento para negócios para os artesãos, partilha de conhecimento, música, dança e saúde mental.

A feira arrancou esta quarta-feira, e ficará patente ao público até sexta-feira, 14, Dia de São Valentim. Participam na feira Sonia Artes, Insulada, Artesanato by Ana, Happy Art, Aromas Aromas by Dey Bijuterias, Artelsa, Biju by Carla, ET Stilla e Despertar.

A directora-geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandrea Monteiro disse, numa entrevista ao Expresso das Ilhas que esta feira surgiu de um desafio que foi lançado às artesãs para apresentar os seus trabalhos mais vezes no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

“Na Feira Criativa no mês de Dezembro do ano passado lançamos um desafio às artesãs, para termos mais feiras a acontecer no Palácio da Cultura Ildo Lobo, e para não ficarem sempre à espera que a direcção proponha temas e datas, e serem elas também a propor novas datas e exposições, e nós garantimos todas as condições aqui no espaço”, explica.

Neste sentido, as artesãs aceitaram e resolveram organizar esta feira, para celebrar o São Valentim, onde apresenta uma série de produtos relacionada com a data.

Além da exposição, a feira conta com outras actividades como dança com a dançarina Yamina, yoga com Mayatiita Devi e concerto musical. “E uma feira muito mais dinâmica, não só com a venda das obras das artesãs, mas também vamos ter música, yoga, conversa aberta com psicologia”.

“Para hoje está agendado um concerto musical com o músico Ndu e Amigos e enquanto isso, vamos ter uma feira na entrada do Palácio da Cultura”, indica.