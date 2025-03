Mayara Cruz apresenta exposição “Princesa d’nos serenata, q’tinta um ta pintob”, em Luxembourg

A jovem artista mindelense Mayara Cruz, de 21 anos, residente em Portugal, inaugura, no sábado, 8 de Março, em Luxemburgo, a exposição e vernissage “Princesa d’nos serenata, q’tinta um ta pintob”, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, que ficará aberta ao público até 15 de Março.

Trata-se de uma exposição de pintura em aquarela, feita a partir das fotografias de Monte Cara de Mindelo, feitas pela artista e amigos.

Organizada pela Associação Cabo-verdiana Do Sul de Luxemburgo, a exposição que vai acontecer na Galeria da Académie Européenne des Arts du Grand-Duché, conta com a parceria da Embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo e da Academie Europeenne des Arts du Grand-Duché de Luxembourg, integrando as celebrações dos 50 anos da independência de Cabo Verde.

Em entrevista ao Expresso das Ilhas, Mayara Cruz explica que esta exposição nasceu a partir do seu trabalho final do curso. “é uma forma de mostrar de onde vim e trazer isso para a realização de um ciclo que é muito importante na minha vida, sendo a minha formação, torna-se ainda mais importante. Também é muito importante este trabalho pela influência que a morna tem em tudo aquilo que eu faço”.

Para a criação de cada uma das pinturas, Mayara usou fotos de Monte Cara, que tem estado a colecionar há já algum tempo. “Lembro-me que na altura em que fiz as fotos estava sempre um pôr do sol incrível e o céu estava com cores lindas que destacava muito o Monte Cara e quis criar alguma coisa que estava a trazer isso”.

“São todas fotografias de Monte Cara, e tenho mais de 50 fotos que guardei para isso. Mas a exposição contará com 16 quadros, sendo dez em A2 e seis em A3”, relata.

Formada em Arte e Design, esta é a primeira vez que Mayara apresenta uma exposição individual. Durante a formação participou em duas exposições colectivas. Este trabalho, conforme disse, foi feito no ano passado. “Comecei a fazer as pinturas em Fevereiro do ano passado e terminei em Junho”.

Expectativa

Mayara espera que as pessoas gostem da exposição e que os quadros os façam lembrar de alguma coisa. “Não quero criar muita expectativa sobre a exposição, mas só espero que as pessoas a visitem e apreciem o trabalho, pois, são pinturas que gostei muito de fazer”.

“Nunca tinha pensado em ser artista e em fazer exposições, porque gosto sim das artes, mas da parte de ajudar a organizar alguma coisa artística e de ver se tem elementos visuais que representem algo do nosso dia-a-dia”, frisa.

A artista espera que seja algo que aconteça mais vezes, “pelo menos quero ver como é que vai funcionar, e tentar saber se vou continuar a apostar nisso”.

Terra natal

A exposição, por agora, será apresentada em Luxemburgo, o desejo da artista é leva-la para sua ilha natal. “Seria bom leva-la para São Vicente, porque é um trabalho muito importante para mim, pois é sobre a ilha onde nasci”.

“Princesa d´nos serenata, q´tinta um ta pintob”, é o tema escolhido para esta exposição que mostra a admiração que a Mayara nutre pela sua ilha e pela morna. “Este tema traz duas músicas que retratam bem a minha exposição”.

“Cada uma dessas pinturas tem o nome de uma morna ou coladeira, mas tenho mais mornas. A exposição foi feita com base em trilhas sonoras, então não faz sentido elas não estarem presentes nas pinturas. Todas as fotos retratam o Monte Cara, mas cada uma de uma perspectiva única. Pintar o Monte Cara diversas vezes pode, por vezes, tornar-se um desafio”, salienta.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1214 de 5 de Março de 2025.