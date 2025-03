​Terceira edição do Miss Cabo Verde International: Inscrições acontecem presencialmente na cidade da Praia

As inscrições para a terceira edição do Miss Cabo Verde International também podem ser feitas presencialmente, nos dias 15 e 22 deste mês, na cidade Praia. Informou esta sexta-feira, a organização, numa nota enviada. As inscrições continuam também online.

O concurso internacional de beleza está aberto a todas as jovens do sexo feminino, de nacionalidade cabo-verdiana, com idade compreendida entre os 18 e os 28 anos. "A altura também é um pré-requisito. As candidatas devem ter uma altura mínima de 1.68 cm".

As candidaturas presenciais vão acontecer no Palácio da Cultura Ildo Lobo, e vão contar com a presença da mentora do projecto, Nereida Lobo, que vai esclarecer as dúvidas das potenciais candidatas.

A organização afirma que incentiva todas as mulheres elegíveis a participarem desta oportunidade única de representar Cabo Verde no cenário internacional e fazerem parte desta imensa plataforma que, além do concurso de beleza, proporciona treinamento em várias áreas para todas as finalistas.

Desde a sua criação em 2022, o Miss Cabo Verde International (MCVI) tem sido mais do que um concurso de beleza tradicional. O projecto foi concebido como um catalisador de mudança social que serve como embaixador da cultura cabo-verdiana, promovendo o empoderamento feminino e a transformação social.

O objetivo, conforme a organização é fazer do evento uma marca de Cabo Verde e posicioná-lo como uma plataforma de network, influência e formação para que mulheres jovens do arquipélago se possam conectar entre si e entre o mundo, desenvolvendo projectos, iniciativas e atividades sociais que marquem pela diferença.

Após o término das inscrições a organização dará início ao casting para seleccionar as 22 finalistas do concurso.

O Miss Cabo Verde International é um concurso anual que visa celebrar e promover a cultura cabo-verdiana através do empoderamento das suas mulheres. O evento destaca a beleza, inteligência e capacidade de liderança das participantes, posicionando-as como embaixadores culturais e agentes de mudança social.

A vencedora de cada ano tem acesso directo ao evento global Miss Internacional, um dos mais importantes concursos de beleza do mundo. De referir que em 2022 Stephany Amado, coroada Miss CVI, conquistou a faixa de Primeira Dama em Tóquio, naquela que era a primeira participação de Cabo Verde no evento.

Já em 2024, Akysanna da Veiga, a rainha em título, ficou no Top 20, entre mais de 70 candidatas e foi a nº 1 do continente africano, tendo recebido o título de Miss África Internacional.

A marca Miss Cabo Verde International é um projecto da empresária, benemérita e ex Miss África USA Nereida Lobo, também fundadora do ONG Little Crowns que se dedica a apoiar a educação de crianças de famílias vulneráveis.