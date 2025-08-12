​Câmara Municipal do Maio suspende Festival de Bixi Rotxa

A Câmara Municipal do Maio anunciou nesta terça-feira, 12, a suspensão do Festival de Bixi Rotxa, que estava previsto para o mês de Setembro, alusivo ao dia do município.

Segundo um comunicado da autarquia, a decisão de suspender o festival é em solidariedade com as vítimas da tempestade ocorrida em São Vicente na madrugada de 11 de Agosto.

“Neste sentido, a Câmara Municipal do Maio, no quadro das suas competências estatutárias, e num gesto de solidariedade institucional para com a ilha de São Vicente, decidiu suspender a realização do festival, que estava previsto para o dia 06 de Setembro de 2025”, destaca.

Conforme o autarca, a tempestade que caiu sobre a ilha de São Vicente colocou o nosso país em estado de luto. “O coração de toda a nação está triste, magoado com a perda de vidas humanas, bens materiais avultados, habitações, estradas, equipamentos sociais e urbanos, com custos financeiros ainda incalculáveis”.

No mesmo comunicado, frisou que trata-se de uma situação dramática, que deve mobilizar a nação e as instituições públicas e privadas na procura de soluções breves e eficazes para acolher essas famílias e trabalhar na satisfação das suas necessidades.

“Cabo Verde vai estar por muito tempo em estado de nojo, porque enquanto ainda uma família, uma pessoa, uma criança não estiver devidamente acolhida, tratada e reintegrada, o país no seu todo estará ressentido e comprometido no seu desempenho e nos seus resultados”, aponta.