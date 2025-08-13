​Maio recebe 1ª edição do Festival Nacional de Teatro “Albiça 2025”

A ilha do Maio acolhe, de 14 a 17 de Agosto, a primeira edição do Festival Nacional de Teatro “Albiça 2025”, um evento que pretende dinamizar a cultura maense e criar uma plataforma de expressão artística.

O festival arranca nesta quinta-feira, 14, na Escola Secundária Horace Silver, com um workshop de adaptação dramatúrgica, ministrado pelo actor João Paulo Brito.

Além das apresentações teatrais, o programa inclui música, dança, workshops e Conversa sobre o teatro em Cabo Verde, a realizarem-se na Escola Horace Silver e no Farol de São José.

A primeira peça a subir ao palco será “Nha Kansera ka tem Medida”, do músico e compositor maense Mário Daniel Tavares.

O evento contará com a participação de quatro grupos de teatro provenientes das ilhas do Maio, Santiago e Sal.

Segundo o director do festival, Bernardino T. Fernandes, o objectivo é “trazer um evento que nunca foi feito na ilha, promover o Maio culturalmente e criar momentos diferentes para a população, ao mesmo tempo que se resgata a identidade local”.

Para o responsável, o teatro é uma ferramenta poderosa para a mudança de comportamentos e para fortalecer a consciência cultural da comunidade.

O nome “Albiça”, explicou Bernardino, foi escolhido por significar novidade e boas novas.

“Albiça era um termo muito usado pelos nossos ancestrais e pelas pessoas mais velhas da ilha. Queremos reviver esse costume e resgatar o passado cultural valioso que possuímos”, sublinhou.

A entrada para todas as sessões será gratuita. Inicialmente o festival estava previsto para começar no dia 13, mas vai arrancar nesta quinta-feira, 14.

O arranque do festival foi adiado em solidariedade para com as vítimas das tragédias provocadas pelas fortes chuvas em São Vicente e Santo Antão.

Segundo a organização, no final de cada sessão do Albiça, o público será convidado a contribuir com donativos para apoiar as famílias afectadas.