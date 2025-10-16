​Tarrafal acolhe Oficina de Capacitação Estratégica sobre Turismo e Património Cultural

A Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago promove, no sábado, 18, uma Oficina de Capacitação Estratégica, sob o tema: “Hospitalidade, Património Cultural e Desenvolvimento de Negócios Turísticos”.

Segundo uma nota da Câmara Municipal, a iniciativa destina-se a operadores turísticos, empreendedores locais, técnicos municipais e demais interessados no desenvolvimento do sector turístico e cultural do concelho.

A mesma fonte sublinha que o principal objectivo da oficina é integrar a excelência na hospitalidade com a valorização do património cultural local, com especial destaque para o Campo de Concentração do Tarrafal, enquanto símbolo histórico de relevância nacional e internacional.

A Câmara Municipal informa ainda que pretende-se, com esta abordagem, criar bases sólidas para o desenvolvimento de negócios turísticos que sejam rentáveis, sustentáveis e culturalmente enraizados.

A actividade insere-se na estratégia da Câmara Municipal do Tarrafal de promover formação, sensibilização e dinamização do sector turístico, apostando na qualificação de agentes locais e na valorização do património como motor de desenvolvimento económico e social.