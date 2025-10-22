​Kontornu lança programa “Badju” com Rony Blastoyse

A Plataforma/Festival Kontornu dá início a uma nova etapa do seu percurso enquanto espaço de criação e formação artística da dança e artes performativas cabo-verdianas com o lançamento do programa “Badju”, cuja primeira aula acontece esta sexta-feira, 24, com o professor e artista Rony Blastoyse.

Segundo uma nota da organização, a edição inaugural do "Badju" será conduzida por Rony Blastoyse e terá como tema “Danças Afro-Urbanas: Dança e Expressão Estética Pan-Africanista”. A actividade é resultado de uma parceria com a escola de dança Freestyle is the Future.

A mesma fonte frisa que nesta primeira aula, o público é convidado a mergulhar numa oficina de experimentação corporal e artística que entende a dança como linguagem de resistência, de memória e de criação contemporânea.

“Rony propõe uma viagem pelas danças afro-urbanas, uma constelação de estilos e ritmos que nasceram nas metrópoles africanas e se expandiram pelo mundo, cruzando expressões como o Hip Hop, o Afrobeats, o Amapiano, o Coupé Décalé e o Ndombolo”, realça.

A organização explica que ao longo da sessão, os participantes serão conduzidos por exercícios rítmicos, práticas de improvisação e momentos de escuta corporal, explorando como o movimento pode traduzir identidade, ancestralidade e transformação social.

“A aula combina técnica, investigação e liberdade criativa, desafiando cada corpo a encontrar a sua fluidez, presença e autenticidade no movimento. Inspirado por uma visão pan-africanista e interdisciplinar, Rony Blastoyse propõe que a dança seja também um ato educativo e político, um gesto de reconexão entre o passado e o presente, entre o individual e o colectivo”, sublinha.

Conforme a organização, o “Badju” é um programa regular de formação e experimentação em dança, criado pela Plataforma Kontornu, que visa promover um espaço de partilha, descoberta e prática artística contínua em torno de várias linguagens e estilos de dança, das danças urbanas e contemporâneas às tradições afrodescendentes e outras expressões culturais globais.

“Mais do que um festival anual, o Kontornu quer afirmar-se como uma plataforma de dança e movimento, com ações ao longo de todo o ano, incluindo masterclasses mensais com artistas e professores convidados, nacionais e internacionais, dedicados a explorar a diversidade técnica, estética e expressiva da dança enquanto arte e forma de pensamento”, afiança.

Rony Blastoyse é licenciado em Artes pelo Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e formado pela Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia.

É Sablist, discípulo da École des Sables (Senegal), e possui uma sólida experiência em danças urbanas e tradicionais africanas, atuando especialmente nas áreas de Hip Hop Freestyle, AfroPop e artes do corpo contemporâneo.

"Com uma abordagem que combina investigação, performance e pedagogia, Rony entende a dança como uma ferramenta de educação sensível e sociopolítica, inspirada nas estéticas e epistemologias africanas e das culturas urbanas globais", frisa a mesma nota.