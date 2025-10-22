​Ministro da Cultura participa na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, na Suíça

Segundo o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, a UNCTAD16 realiza a conferência deste ano subordinada ao tema “Moldando o futuro: impulsionando a transformação econômica para um desenvolvimento equitativo, inclusivo e sustentável”.
Organizada pela Suíça e pela UNCTAD, a conferência reunirá ministros do Comércio e da Economia, líderes de organizações internacionais, representantes da sociedade civil, do setor privado, jovens e especialistas renomados para um diálogo de alto nível sobre tendências globais e perspectivas políticas em comércio, finanças e dívida, investimento, desenvolvimento e economia digital.
O Ministério da Cultura sublinha que o evento é realizado a cada quatro anos desde 1964. A conferência quadrienal é o órgão máximo decisório da UNCTAD. Desde 2024, representantes dos 195 Estados-membros da UNCTAD trabalham para chegar a um consenso sobre o texto a ser adoptado.
“O texto descreve a visão da organização para enfrentar os desafios econômicos atuais e define as prioridades de trabalho da organização para os próximos quatro anos”, indica.
Paralelamente às negociações, a UNCTAD16 contará com um debate geral, reuniões ministeriais de grupos de países, mesas-redondas ministeriais, fóruns, eventos paralelos e exposições.