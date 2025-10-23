​Kafuka African Film Festival homenageia líderes comunitários

A organização do Kafuka African Film Festival decidiu, nesta primeira edição, que decorreu de 16 a 19 deste mês, na cidade da Praia, prestar homenagem a três líderes comunitários.

Segundo a organização, estes líderes têm desenvolvido um trabalho incansável e de valor inestimável nas suas comunidades. “O seu percurso é um testemunho vivo de dedicação, resiliência e amor ao próximo”.

A organização sublinha que o caminho destes líderes nem sempre é fácil. “É um trabalho feito de sacrifícios diários, onde a coragem se mistura com a persistência para superar obstáculos”.

A mesma fonte realça que, com esta homenagem, o Kafuka não quer apenas agradecer, mas também colocar a luz sobre estes cidadãos que devem servir de exemplo.

“Queremos que a história inspiradora destes três cidadãos chegue a todos, provando que as maiores estrelas nem sempre estão no grande ecrã, mas sim a trabalhar, lado a lado, conosco”, frisa.

O Kafuka African Film Festival foi organizado pela Korikaxoru Films, em parceria com o Kuletivu Nhanha e com as produtoras Ceiba Produções, Lentilhas Lda. e NOS RAIZ.