​Fattú Djakité vence troféu nos Zikomo Awards 2025

A cantora Fattú Djakité venceu o troféu de Best Inspirational Woman of the Year, nos Zikomo Awards 2025, que teve lugar em Dar es Salaam, na Tanzânia. A informação foi partilhada pela cantora na sua página na rede social.

Fattú Djakité estava nomeada em três categorias: Inspirational Woman of the Year, Best Female Artist of the Year e Best Songwriter.

Segundo a cantora, receber este troféu, mesmo à distância, tocou-a profundamente.

“Antes de tudo, agradeço a Deus, pela vida, pela força e pela missão que me confiou. Nada disto seria possível sem ele (Deus) a guiar a cada passo, mesmo nos momentos em que o caminho parecia pesado”, destaca.

Fattú Djakité agradeceu à sua família, “a minha base, o meu porto seguro. Vocês conhecem as lutas por trás dos sorrisos, os silêncios por trás da coragem, e estiveram sempre lá”.

Igualmente, a cantora agradeceu aos seus fãs por acreditar e escutar os seus trabalhos. “Este prémio também é vosso. Cada mensagem, cada partilha, cada palavra de apoio fez-me continuar”.

Para a cantora, “Bajatina” não foi apenas uma música, mas sim um grito, uma verdade, uma ferida exposta, e “ver que ela atravessou fronteiras e abriu portas não só para o mundo, mas para o meu continente africano, é uma honra imensa”.

Conforme escreveu, este reconhecimento vindo de África, através dos Zikomo Awards, tem um significado especial.

“É a prova de que, quando falamos com verdade, quando usamos a arte para curar, educar e inspirar, a mensagem chega onde precisa chegar”, salienta.

Fattú Djakité afirma que recebeu este troféu com humildade, responsabilidade e ainda mais vontade de continuar. “Que a minha voz continue a ser ponte, luz e força para outras mulheres, meninas e histórias que precisam ser ouvidas”.

Natural de Bissau, a cantora reside há vários anos em Cabo Verde, onde tem vindo a consolidar-se como uma das vozes mais versáteis da música lusófona, com um percurso marcado por actuações internacionais e pela fusão das tradições musicais da Guiné-Bissau e de Cabo Verde.



Em 2022, lançou o álbum “Praia-Bissau”, com participações de nomes como Elida Almeida, Djoy Amado e o rapper brasileiro Emicida.

Já em 2023, foi distinguida nos Cabo Verde Music Awards como Melhor Intérprete Feminino e com o prémio de Música Tradicional do Ano.