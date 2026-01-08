​Ministério da Cultura apoia produção da peça "Problemas de Família II" do Juventude em Marcha

Segundo o MCIC, o apoio da peça acontece no âmbito da promoção e valorização do teatro nacional, em parceria com o grupo Juventude em Marcha, colectivo com mais de 40 anos de dedicação às artes cénicas.
Para o MCIC, Juventude em Marcha distingue-se pela sua visão criativa e dinâmica, pelo compromisso com a cultura e as tradições locais, e pela capacidade de reunir talento, emoção e humor, proporcionando ao público uma experiência teatral memorável.
O grupo vai apresentar a peça nos dias 23 e 24 deste mês, no Auditório Nacional, na Cidade da Praia, às 20h00.