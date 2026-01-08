Cultura

​Ministério da Cultura apoia produção da peça "Problemas de Família II" do Juventude em Marcha

PorDulcina Mendes,8 jan 2026 16:33

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas vai apoiar a produção da nova versão da peça "Problemas de Família II" do grupo teatral Juventude em Marcha, da ilha de Santo Antão.

Segundo o MCIC, o apoio da peça acontece no âmbito da promoção e valorização do teatro nacional, em parceria com o grupo Juventude em Marcha, colectivo com mais de 40 anos de dedicação às artes cénicas. 

Para o MCIC, Juventude em Marcha distingue-se pela sua visão criativa e dinâmica, pelo compromisso com a cultura e as tradições locais, e pela capacidade de reunir talento, emoção e humor, proporcionando ao público uma experiência teatral memorável. 

O grupo vai apresentar a peça nos dias 23 e 24 deste mês, no Auditório Nacional, na Cidade da Praia, às 20h00.

Autoria:Dulcina Mendes,8 jan 2026 16:33

Editado porAndre Amaral  em  8 jan 2026 16:34

