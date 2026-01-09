​Ineida Moniz com actuação na Índia e na Costa do Marfim

A cantora Ineida Moniz, que participa pela segunda vez do Atlantic Music Expo (AME), já tem dois shows internacionais marcados para 2026, um na Índia e outro na Costa do Marfim.

O primeiro concerto da cantora está marcado para o dia 31 de Janeiro, em Nova Deli (Índia). O segundo acontece no dia 6 de Abril, na 12.ª edição do Atlantic Music Expo (AME), na Cidade da Praia. Já o terceiro concerto terá lugar no dia 11 de Abril, em Abidjan, na Costa do Marfim.

Em entrevista ao Expresso das Ilhas, Ineida Moniz explicou que, a convite do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, em nome do ministro Augusto Veiga, integrará uma grande comitiva de artistas que irá representar Cabo Verde na Índia, durante uma importante feira internacional que contará com a participação de cerca de 49 países.

“Estou muito feliz por poder levar para fora a minha cultura, a minha música e a história do povo destas ilhas maravilhosas”, destacou.

A cantora adiantou ainda que, em Abril, terá a oportunidade de actuar em outro país do continente africano. “Dentro do nosso continente, que tanto orgulho nos dá como filhos deste enorme e rico continente, a nossa mãe África. O MASA Festival é um mercado artístico que acontece na Costa do Marfim, em Abidjan, de 11 a 18 de Abril deste ano”, explicou.

Para Ineida Moniz, será um grande desafio integrar o grupo dos 16 artistas seleccionados para participar no MASA.

“Sinto-me abençoada por mais esta oportunidade, fruto do trabalho sério e responsável que temos vindo a desenvolver, eu e a minha equipa, a quem agradeço todo o suporte”, afirmou.

A artista sublinha ainda que levará aos palcos da Índia e da Costa do Marfim a música cabo-verdiana com muito orgulho, “carregar a nossa bandeira e levantá-la bem alto”.