Globos de Ouro. "The Pitt" e "Adolescência" vencem maiores prémios de TV

"The Pitt" é a Melhor Série Dramática do ano e "Adolescência" venceu quase tudo na categoria de Minissérie na 83ª edição dos Globos de Ouro, que decorreram esta madrugada em Los Angeles.

O drama médico da HBO Max venceu numa categoria onde estavam nomeadas "The White Lotus", "Severance", "Pluribus", "Slow Horses" e "The Diplomat" e deu a Noah Wyle o Globo de Ouro de Melhor Actor em Série Dramática.

"Beneficiei de excelentes professores", disse o actor, que se mostrou muito grato e lisonjeado pela distinção no discurso de vitória. "A todos os trabalhadores da saúde do mundo, obrigado", acrescentou.

O produtor R. Scott Gemmill também destacou o trabalho dos profissionais de emergência médica, chamando-lhes heróis.

"Vivemos num país e num mundo muito dividido, mas o cinema junta-nos não apenas como audiência mas como comunidade", afirmou, em palco. "Quando trabalhamos juntos com decência, humanidade e respeito pelos outros é uma coisa incrível", acrescentou.

A outra série que saiu do Beverly Hilton como grande vencedora foi "Adolescência", do Netflix, não só considerada a Melhor Mini-série mas também garantindo três prémios de representação: Melhor Actor para Stephen Graham, Melhor Actriz Secundária para Erin Doherty e Melhor Actor Secundário para Owen Cooper.

"Isto não parece real", disse o jovem actor, de apenas 16 anos. "Tem sido uma jornada incrível para mim e para a minha família", afirmou. "Continuo a aprender todos os dias", continuou.

Na categoria de drama, Rhea Seehorn venceu o Globo de Melhor Actriz pelo seu papel na série "Pluribus", uma novidade da Apple TV que tem arrancado elogios da crítica.

A actriz mostrou-se surpreendida quando ouviu o seu nome e disse que estava "um pouco chocada", agradecendo a Vince Gilligan por ter escrito para ela "o papel de uma vida".

Na comédia, "The Studio" ultrapassou uma das favoritas, "Hacks", e Seth Rogen levou para casa a estatueta de Melhor Actor.

"É muito estranho. Fingimos que estávamos a fazer isto e agora está a acontecer", disse Rogen, entre gargalhadas, aludindo a um dos episódios da série da Apple TV.

Em sentido contrário, "The White Lotus" não venceu qualquer estatueta, apesar de seis nomeações.

Antes da cerimónia, alguns actores usaram a passadeira vermelha para tomarem posições políticas, usando 'pins' contra a agência de imigração dos Estados Unidos ICE.

Foi o caso de Mark Ruffallo, Wanda Sykes, Natasha Lyonne, Jean Smart e Ariana Grande. As mensagens, "ICE Out" e "Be Good" foram tributos a Renee Good, cidadã norte-americana morta com três tiros pela agência de imigração em Minneapolis.

Esta é a lista de vencedores nas categorias de televisão:

Melhor Série Dramática

"The Pitt" (HBO Max)

Melhor Actriz em série dramática

Rhea Seehorn, "Pluribus" (Apple TV)

Melhor Actor em série dramática

Noah Wyle, "The Pitt" (HBO Max)

Melhor Actriz Secundária em televisão

Erin Doherty, "Adolescência" (Netflix)

Melhor Actor Secundário em televisão

Owen Cooper, "Adolescência" (Netflix)

Melhor Mini-série, série de antologia ou Filme para Televisão

"Adolescência" (Netflix)

Melhor Actriz em mini-série, série de antologia ou filme para televisão

Michelle Williams, "Dying for Sex" (FX)

Melhor actor em mini-série, série de antologia ou filme para televisão

Stephen Graham, "Adolescência" (Netflix)

Melhor Série Musical ou Comédia

"The Studio" (Apple TV)

Melhor Actriz em série musical ou comédia

Jean Smart, "Hacks" (HBO Max)

Melhor Actor em série musical ou comédia

Seth Rogen, "The Studio" (Apple TV)

Melhor Performance Stand-Up para Televisão

Ricky Gervais, "Mortality" (Netflix)