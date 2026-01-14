​Rui Pina lança single "I Vote For Love"

O artista cabo-verdiano Rui Pina lançou em todas as plataformas digitais o seu mais novo single intitulado "I Vote For Love".

Após o sucesso de “Provas di bu Amor”, “Sheila” e “Arrendatario-Sen-Fiansa”, Rui regressa com uma mensagem poderosa de compaixão e ligação.

Numa publicação na rede social, o artista explica que "I Vote For Love" funciona como algo mais do que apenas uma canção, é um manifesto rítmico para 2026.

Num mundo frequentemente dividido, Rui utiliza a sua voz distinta para defender a empatia emocional e a unidade.

“A faixa apresenta vozes profundas (soulful) e uma instrumentação complexa, que se tornaram a marca registrada da sua carreira no entretenimento musical em Boston”, cita.

Conhecido pela sua "personalidade vocal" única e pela fusão revolucionária de sons tradicionais de Cabo Verde, Rui continua a desafiar as fronteiras musicais ao fundir Koladera, Funaná, Afro Beat e Zouk com influências globais modernas.

O artista é actualmente uma figura proeminente na cena musical cabo-verdiana nos Estados Unidos da América.

Rui Pina é um artista multifacetado com formação em produção musical, engenharia de som e formação musical.

Ao longo dos anos, estabeleceu-se como uma voz para a "música do coração", entregando consistentemente atuações que combinam carisma com mestria técnica.