​Festival Nhô Santo Amaro 2026 com dois dias de música

O Município do Tarrafal de Santiago será palco nesta sexta e sábado, 16 e 17 deste mês, de mais uma edição do Festival Nhô Santo Amaro.

Segundo a Câmara Municipal, serão dois dias marcados por muita música, animação e espírito de civismo, “proporcionando ao público espectáculos de elevada qualidade artística e técnica, com uma programação diversificada e inclusiva, pensada para agradar a diferentes públicos e faixas etárias”.

O cartaz integra artistas como Beto Dias, Tony Fika, Garry, CESF, Rods Wires, Dynamo, SOS Mucci, Cordas do Sol, Don Kikas, Chando Graciosa, Léo Pereira, Suzy, Brou AS, Delta Cultura, Mudjeris di Bon Speransa, Ana Mileida e Meleny Gomes, Marcia Cruz, Mika Kutuvela, Flou Vares, Herman Macedo, Raiz di Tarafi, Taty, Wade Silvino, Junny, Nuno de Guetto, Djito Vaz, Gwayne, Wellicht Bruikbaar.

O festival acontece na Orla Marítima de Ponta D’Atum e contará ainda com animação do DJ Pensador e do MC Danny.

Organizado pela Câmara Municipal do Tarrafal em parceria com diversas entidades, o festival é dedicado às vítimas das chuvas. O evento está ainda enquadrado nas festividades em comemoração de Santo Amaro Abade, celebradas no dia 15 de Janeiro.

A Câmara Municipal salienta que, para além do festival, tem implementado um conjunto de actividades culturais, desportivas e recreativas, com o objectivo de dinamizar o município, promover a prática cultural e desportiva e proporcionar momentos de convívio e confraternização entre munícipes, emigrantes, visitantes e turistas.