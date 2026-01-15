​Indira Rocha anuncia saída da label Harmonia

Depois de alguns anos, a rapper Indira Rocha decide deixar a label Harmonia, para seguir a sua carreira como artista independente. A publicação foi feita pela artista nas redes sociais nesta quinta-feira, 15.

Na publicação nas redes sociais, Indira Rocha disse que acabou por encerrar um ciclo muito importante da sua carreira artística, onde agradeceu a Harmonia e ao produtor José da Silva, pelo suporte.

“Sou profundamente grata por tudo que vivi, aprendi e construí durante esses anos com a Harmonia.Lda. Sou muito grata a José da Silva, por ter acreditado, apostado em mim e por ter feito parte daquilo que me tornei hoje”, destaca.

Na mesma publicação, Indira Rocha avisa que a partir de hoje vai assumir a direcção da sua carreira artística, pelo que espera contar com o apoio e carinho de todos.

“Vou entrar numa nova fase em que vou trabalhar de forma independente, portanto sei que vai ser uma etapa desafiadora, mas vou contar com apoio, carinho e suporte de todos que sempre esteve comigo”, realça.

A artista sublinha ainda que está de coração aberto e esperançosa de um amanhã melhor.