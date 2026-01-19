​Pianista Khaly Angel num encontro com alunos da Escola Pentagrama

O pianista Khaly Angel estará esta segunda-feira, 19, num encontro com os alunos da escola de música Pentagrama, na Cidade da Praia.

Na publicação desta rede social, a Escola Pentagrama indica que, neste encontro, os alunos do curso de piano da Escola Pentagrama terão o privilégio de participar num encontro inspirador com Khaly Angel, um dos mais talentosos e relevantes jovens pianistas cabo-verdianos da atualidade.

A escola Pentagrama realça ainda que Khaly é um conhecedor profundo das raízes da nossa música tradicional e do nosso rico folclore.

“Neste momento único, ele partilhará a sua trajectória no mundo da música e o seu trabalho dedicado à valorização e reinvenção da música cabo-verdiana”, destaca.

A Escola Pentagrama refere que se trata de uma oportunidade imperdível para trocar experiências, ganhar inspiração e conectar-se ainda mais com a nossa identidade musical.

O encontro terá lugar às 18h00, na Escola Pentagrama, na Cidade da Praia.