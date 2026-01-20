Galeria Liminare acolhe exposição evocativa dos 53 anos da morte de Amílcar Cabral

A Galeria Liminare, no Lumiar, em Lisboa (Portugal), acolhe, a partir de terça-feira, 20 de Janeiro, e até 29 de Janeiro, a exposição itinerante dedicada à evocação dos 53 anos da morte de Amílcar Cabral.

“Amílcar Cabral, uma Exposição” vai ser inaugurada pelas 18:00 e contará com a presença de Vítor Barros, historiador, investigador do Instituto de História Contemporânea e coordenador da obra O Mundo de Amílcar Cabral, publicação apoiada pela Comissão Comemorativa 50 Anos do 25 de Abril.

A iniciativa, promovida pela Comissão Comemorativa 50 Anos do 25 de Abril e pela Junta de Freguesia do Lumiar, propõe um percurso pela vida, pensamento e ação política de Amílcar Cabral, figura central das lutas anticoloniais africanas e referência maior do pensamento político do século XX.

A exposição, segundo os promotores, destaca a dimensão internacional da sua intervenção e o modo como os combates contra o colonialismo mobilizaram pessoas, redes e instituições, deixando um legado duradouro na história das independências africanas e da democracia portuguesa.

A entrada é gratuita, podendo ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 17:30.

Amílcar Lopes Cabral nasceu a 12 de Setembro de 1924, em Bafatá, na Guiné-Bissau, filho de pais cabo-verdianos, e foi assassinado a 20 de Janeiro de 1973, em Conacri, antes de ver os dois países ,Cabo Verde e Guiné-Bissau, tornarem-se independentes.