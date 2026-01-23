​Indira Rocha lança “Teacher” em todas as plataformas digitais

A artista Indira Rocha acaba de lançar o seu mais novo single intitulado “Teacher”. O tema já se encontra disponível em todas as plataformas digitais, acompanhado de videoclipe.

Numa nota enviada, a Harmonia explica que “Teacher”, uma canção de forte impacto social, retrata uma conversa íntima e profunda entre uma professora e um aluno. “A música é inspirada numa história real ouvida em contexto educativo, a partir do relato de um jovem actualmente privado de liberdade”.

Conforme a Harmonia, em “Teacher”, o aluno conta como um momento que deveria ser apenas de diversão acabou por se transformar numa briga, resultando numa morte e mudando irreversivelmente o rumo da sua vida. A narrativa musical desenrola-se como um diálogo, onde a escuta, o silêncio e a reflexão têm tanto peso quanto as palavras.

Além de artista, Indira Rocha é professora no ensino de jovens e adultos, realidade em que a sala de aula frequentemente se transforma num espaço de partilha humana. Mais do que conteúdos escolares, muitos alunos levam para esse espaço as suas dores, percalços, arrependimentos e histórias marcadas por decisões impulsivas.

“A canção não romantiza a violência. Pelo contrário, “Teacher” surge como uma obra de sensibilização e consciência social, chamando a atenção para as consequências de escolhas feitas num instante e para a importância do diálogo, da orientação e da empatia”, cita.

Com este lançamento, Indira Rocha reforça o seu compromisso com a música como ferramenta de educação, reflexão e transformação social, dando voz a histórias reais que merecem ser ouvidas, não para o julgamento, mas para a aprendizagem.

De lembrar que, na semana passada, Indira Rocha anunciou a sua saída da Harmonia e que vai seguir a sua carreira como artista independente. De acordo com a Harmonia, este tema já havia sido gravado e, portanto, teve de ser lançado mesmo após a sua saída da produtora.