“Sinners” estabelece recorde com 16 nomeações aos Oscares

O filme Sinners, do realizador norte-americano Ryan Coogler, lidera as nomeações para a 98.ª edição dos Óscares, ao ser indicado em 16 categorias, estabelecendo um novo recorde na história da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A produção ultrapassa assim os 14 nomeados alcançados por filmes como Titanic, La La Land e All About Eve.

Entre as principais distinções, Sinners está nomeado para Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Actor Principal, Melhor Actriz Secundária, bem como para várias categorias técnicas, incluindo Direcção de Fotografia, Montagem, Som, Banda Sonora Original e Efeitos Visuais.

O cinema brasileiro marca presença de relevo nesta edição com O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que arrecadou quatro nomeações, entre as quais Melhor Filme e Melhor Actor, com Wagner Moura entre os candidatos à estatueta dourada. O filme foi igualmente indicado para Melhor Filme Internacional e para a nova categoria de Melhor Casting, através da nomeação do director de elenco Gabriel Domingues, numa edição que assinala a estreia desta distinção.

Na categoria de Melhor Filme Internacional, O Agente Secreto concorre com Sirât, do espanhol Oliver Laxe, Sentimental Value, do norueguês Joachim Trier, It Was Just an Accident, do iraniano Jafar Panahi, e The Voice of Hind Rajab, da realizadora Kaouther Ben Hania.

O Brasil surge também representado na categoria de Melhor Direcção de Fotografia, com a nomeação de Adolpho Veloso pelo filme Train Dreams. Já na área do som, o lusodescendente Nelson Ferreira volta a figurar entre os nomeados, desta feita pelo trabalho desenvolvido em Frankenstein, filme realizado por Guillermo del Toro.

Durante o anúncio oficial dos nomeados, a presidente da Academia, Lynette Howell Taylor, sublinhou que esta edição dos Óscares pretende celebrar “a humanidade e a ligação entre as pessoas”, destacando o poder das histórias individuais para unir através de emoções universais.

Num contexto marcado pelo debate em torno do impacto da Inteligência Artificial no mundo do trabalho e da criação artística, Howell Taylor afirmou ainda que o “batimento cardíaco” do cinema continuará a ser “inconfundivelmente humano”.

A 98.ª edição dos Óscares realiza-se no dia 15 de Março, no Dolby Theatre, em Hollywood, nos Estados Unidos da América, e voltará a ser apresentada pelo humorista Conan O’Brien.