Associação do Cinema e Audiovisual de Cabo Verde promove mostra de filmes em São Vicente e Santo Antão

A Associação do Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV) realiza, nos dias 30 e 31 deste mês, na ilha de São Vicente, e nos dias 2, 3 e 4 de Fevereiro, na ilha de Santo Antão, uma mostra de filmes, com destaque para a exibição do filme “Menino do Mar”, do cineasta Júlio Silva.

Numa nota enviada, a ACACV explica que a promoção da mostra de filmes nessas duas ilhas, conta com o patrocínio da Presidência da República.

A ACACV pretende igualmente aproveitar esta mostra para exibir filmes de cineastas cabo-verdianos, reforçando o seu compromisso com a promoção do cinema nacional e com a criação de oportunidades sempre que surjam parcerias institucionais e privadas que tornem estas iniciativas possíveis.

O filme “Menino do Mar” retrata o trágico naufrágio do navio Vicente, ocorrido ao largo da ilha do Fogo, um acontecimento marcante que criou profundas feridas e separações em várias famílias cabo-verdianas. "O cineasta é reconhecido internacionalmente com prémios e reconhecimentos".

Neste sentido, Júlio Silva desloca-se a Cabo Verde para, juntamente com a Associação do Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, partilhar este e outros filmes da sua autoria com o público cabo-verdiano, promovendo momentos de reflexão, diálogo e valorização da memória colectiva através do cinema.

A mesma fonte considera que esta mostra é de grande relevância cultural, histórica e social do evento, bem como o seu contributo para a dinamização do sector do cinema e do audiovisual em Cabo Verde.

ACACV lembra que tem representantes nestas duas ilhas, lideradas pelo Bettencourt e Jorge Martins, ambos da Direcção que tomou posse desde Junho de 2025.