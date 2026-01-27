Associação do Cinema e Audiovisual de Cabo Verde promove mostra de filmes em São Vicente e Santo Antão

Numa nota enviada, a ACACV explica que a promoção da mostra de filmes nessas duas ilhas, conta com o patrocínio da Presidência da República.
A ACACV pretende igualmente aproveitar esta mostra para exibir filmes de cineastas cabo-verdianos, reforçando o seu compromisso com a promoção do cinema nacional e com a criação de oportunidades sempre que surjam parcerias institucionais e privadas que tornem estas iniciativas possíveis.
O filme “Menino do Mar” retrata o trágico naufrágio do navio Vicente, ocorrido ao largo da ilha do Fogo, um acontecimento marcante que criou profundas feridas e separações em várias famílias cabo-verdianas. "O cineasta é reconhecido internacionalmente com prémios e reconhecimentos".
Neste sentido, Júlio Silva desloca-se a Cabo Verde para, juntamente com a Associação do Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, partilhar este e outros filmes da sua autoria com o público cabo-verdiano, promovendo momentos de reflexão, diálogo e valorização da memória colectiva através do cinema.
A mesma fonte considera que esta mostra é de grande relevância cultural, histórica e social do evento, bem como o seu contributo para a dinamização do sector do cinema e do audiovisual em Cabo Verde.
ACACV lembra que tem representantes nestas duas ilhas, lideradas pelo Bettencourt e Jorge Martins, ambos da Direcção que tomou posse desde Junho de 2025.