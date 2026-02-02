​Ilha Brava recebe pintura artística de muros na Rua da Cultura

A ilha Brava está a receber, por estes dias, as pinturas artísticas de muros na Rua da Cultura. Os trabalhos arrancaram no sábado, 31 de Janeiro, sob a mestria do artista plástico Tutu Sousa, e com a energia dos jovens talentos escondidos da Brava.

Segundo a autarquia, os muros estão a transformar-se em telas que contam histórias e revelam a identidade da nossa ilha.

Com estas pinturas, a ilha vai ganhar uma nova paleta de cores e um novo fôlego cultural.

Este trabalho é o resultado de um workshop inovador que está a capacitar a nossa juventude e a dar-lhes voz através da arte urbana.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Câmara Municipal da Brava e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), tem um objectivo claro: resgatar, revitalizar e valorizar os patrimónios culturais da Brava, fazendo da nossa rua um espaço de inspiração e celebração da nossa essência.





Estátua de Eugénio Tavares em processo de restauro

A Câmara Municipal da Brava avisa que está em curso o trabalho de restauração da estátua de Eugénio Tavares.

De acordo com a autarquia, esta intervenção delicada e necessária está nas mãos do talentoso artista plástico Domingos Luísa.

“Eugénio Tavares é a alma da nossa ilha e um dos maiores símbolos da nossa cultura. Por isso, este restauro é mais do que uma manutenção física; é um acto de respeito e preservação do nosso legado”, realça.

A autarquia informa que este trabalho visa resgatar, revitalizar e valorizar os patrimónios culturais da Brava, garantindo que as futuras gerações continuem a orgulhar-se das figuras que moldaram a nossa história.

Esta iniciativa enquadra-se no quadro de parceria entre a Câmara Municipal da Brava e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), para demonstrar um compromisso conjunto na salvaguarda do património histórico da "Ilha das Flores".