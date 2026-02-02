​Ilha Brava recebe pintura artística de muros na Rua da Cultura

Segundo a autarquia, os muros estão a transformar-se em telas que contam histórias e revelam a identidade da nossa ilha.
Com estas pinturas, a ilha vai ganhar uma nova paleta de cores e um novo fôlego cultural.
Este trabalho é o resultado de um workshop inovador que está a capacitar a nossa juventude e a dar-lhes voz através da arte urbana.
A iniciativa é fruto da parceria entre a Câmara Municipal da Brava e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), tem um objectivo claro: resgatar, revitalizar e valorizar os patrimónios culturais da Brava, fazendo da nossa rua um espaço de inspiração e celebração da nossa essência.
Estátua de Eugénio Tavares em processo de restauro
A Câmara Municipal da Brava avisa que está em curso o trabalho de restauração da estátua de Eugénio Tavares.
De acordo com a autarquia, esta intervenção delicada e necessária está nas mãos do talentoso artista plástico Domingos Luísa.
“Eugénio Tavares é a alma da nossa ilha e um dos maiores símbolos da nossa cultura. Por isso, este restauro é mais do que uma manutenção física; é um acto de respeito e preservação do nosso legado”, realça.
A autarquia informa que este trabalho visa resgatar, revitalizar e valorizar os patrimónios culturais da Brava, garantindo que as futuras gerações continuem a orgulhar-se das figuras que moldaram a nossa história.
Esta iniciativa enquadra-se no quadro de parceria entre a Câmara Municipal da Brava e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), para demonstrar um compromisso conjunto na salvaguarda do património histórico da "Ilha das Flores".