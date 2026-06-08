Cultura

​Ricky Boy lança EP “6”, que celebra o amor e a evolução artística

PorDulcina Mendes,8 jun 2026 14:03

O cantor e compositor cabo-verdiano Ricky Boy acaba de lançar o seu mais recente EP intitulado “6”. O EP que está disponível em todas as plataformas digitais, visa celebrar o amor e a evolução artística do cantor.

Segundo uma nota enviada, o título do EP surge de uma coincidência especial: “este é o seu sexto projecto de originais, composto por seis músicas, lançado no mês de Junho”.

Neste trabalho, Ricky Boy explora o seu lado mais romântico, através de canções que falam de amor, emoções e relações. “Musicalmente, ´6´ representa um regresso às suas raízes na kizomba, agora com uma abordagem mais moderna e influências marcantes do afrobeat”.

O EP conta com duas participações de excelência: Djodje, um dos maiores nomes da música cabo-verdiana e uma referência incontornável da música lusófona contemporânea, e Felishia, uma artista de enorme sensibilidade, talento e personalidade, cuja voz e identidade musical têm conquistado cada vez mais reconhecimento além-fronteiras.

Conforme o mesmo documento, com “6”, Ricky Boy reforça a sua capacidade de se reinventar sem perder a essência que o tornou uma das vozes mais acarinhadas da música cabo-verdiana, apresentando um trabalho maduro, actual e profundamente emocional.

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Ricky Boy EP

Autoria:Dulcina Mendes,8 jun 2026 14:03

Editado porAndre Amaral  em  8 jun 2026 14:57

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