Cultura

​Joaquim Semedo inaugura Galeria Viagens nas Tintas em São Vicente

PorDulcina Mendes,10 jun 2026 9:25

O artista plástico Joaquim Semedo irá inaugurar a Galeria Viagens nas Tintas, na ilha de São Vicente, um espaço cultural voltado para criadores.

Segundo o artista, a expansão da Galeria Viagens nas Tintas para a ilha do Monte Cara representa um marco significativo na dinamização do ecossistema artístico e cultural local.

“Sob a chancela de uma marca que celebra a identidade visual e as narrativas cabo-verdianas, o novo espaço foi concebido para ser um ponto de encontro dinâmico entre criadores, entusiastas das artes e o público em geral”, destaca.

O evento oficial de apresentação terá lugar no sábado, 13 de Junho, às 18h00, nas instalações em Ponte d’Água, na cidade do Mindelo.

A chegada da Galeria Viagens nas Tintas à ilha de São Vicente assinala formalmente a abertura das portas a uma nova programação de exposições e eventos artísticos de relevo.

De recordar que o artista plástico dispõe de uma galeria na Cidade da Praia e na ilha da Boa Vista.

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​Joaquim Semedo Galeria Viagens nas Tintas São Vicente

Autoria:Dulcina Mendes,10 jun 2026 9:25

Editado porSara Almeida  em  10 jun 2026 10:44

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