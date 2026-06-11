​Câmara da Praia lança edital do concurso “Tubarões Azuis: Pintar a Cidade com Orgulho”

A Câmara Municipal da Praia (CMP) lançou, esta quarta-feira, 10, o edital do concurso “Tubarões Azuis: Pintar a Cidade com Orgulho”, uma iniciativa de promoção cultural, artística e comunitária destinada às ruas e bairros do município da Praia.

Segundo o regulamento, a iniciativa foi concebida para premiar as ruas e os bairros com a melhor decoração em apoio à selecção nacional de futebol no Mundial. Os três primeiros classificados receberão prémios de 150 mil, 75 mil e 50 mil escudos, respectivamente.

O edital tem como objectivo seleccionar e premiar a rua com a melhor decoração urbana subordinada ao tema “Tubarões Azuis”.

“O concurso pretende incentivar a criatividade comunitária, o embelezamento urbano e a participação cidadã através da decoração de ruas, zonas e espaços urbanos”, explica a mesma fonte.

Podem participar neste edital comissões de moradores, associações comunitárias, grupos juvenis, colectivos culturais e representantes de organizações das ruas e bairros do município da Praia.

“Cada rua deverá indicar um representante oficial responsável pela inscrição e contacto com a organização”, indica.

As inscrições poderão ser efectuadas entre os dias 09 e 15 de Junho, presencialmente, online ou na Direcção de Cultura e Economia Criativa, no Parque 5 de Julho.

Para o efeito, serão necessários documentos como o projecto e o layout da pintura, a identificação do representante, o nome da rua ou bairro, o contacto telefónico e uma pequena descrição da proposta decorativa.

As decorações deverão inspirar-se no tema “Tubarões Azuis”, podendo incluir elementos relacionados com o mar, o futebol, a Copa do Mundo, a cultura cabo-verdiana, a unidade, a criatividade popular, a cor azul, a identidade local e a arte urbana e comunitária.

A mesma fonte informa que serão permitidas bandeiras, pinturas, ilustrações, materiais reciclados, murais, esculturas, instalações artísticas e elementos culturais e tradicionais.