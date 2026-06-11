Morreu músico Pascoal Fernandes

Cabo Verde perdeu, esta quinta-feira, 11, uma das mais notáveis figuras da cultura são-dominguense e cabo-verdiana.

Domingos Pascoal Fernandes, carinhosamente conhecido como Mestre Pascoal, guardião da cimboa, músico, artesão, formador e homem de valores, Mestre Pascoal dedicou grande parte da sua vida à preservação e transmissão do património cultural de Cabo Verde, deixando um legado inestimável que continuará a inspirar as presentes e futuras gerações.

Reconhecido pela sua generosidade, humildade, sabedoria e permanente disponibilidade para servir a Comunidade, foi um exemplo de dedicação à cultura, à educação e ao desenvolvimento humano.

A Câmara Municipal de São Domingos escreveu na sua página nas redes sociais que lamenta o morte de Pascoal Fernandes.

"Neste momento de profunda dor, a Câmara Municipal de São Domingos curva-se perante a memória deste ilustre filho da terra e endereça à sua família, amigos, discípulos e admiradores as mais sentidas condolências", frisa.

A autarquia sublinhou que Pascoal parte, mas o seu legado permanecerá vivo na história, na cultura e na memória colectiva de São Domingos e de Cabo Verde