​Obras “O Néctar da Poesia”, “A Boneca do Pedrito e Outros Contos” e “Aguarela Africana”

A Escola Amor de Deus, em Terra Branca, na Cidade da Praia, acolhe esta sexta-feira, 12, a apresentação simultânea de três obras do poeta e escritor cabo-verdiano João Furtado: “O Néctar da Poesia”, “A Boneca do Pedrito e Outros Contos”e “Aguarela Africana”.

Numa nota enviada, a Escola Amor de Deus indica que, além de decorrer numa escola, aproximando a literatura dos jovens leitores, a iniciativa reúne dois apresentadores: Antonieta Lopes e o escritor Esmael Teixeira, que conduzirão o público numa viagem pelo universo literário de João Furtado.

O programa terá início com momentos culturais protagonizados pelos alunos da Escola Amor de Deus, incluindo danças e recitação de poemas, reforçando o carácter pedagógico e artístico do encontro.

A mesma fonte afirma que a apresentação das três obras distintas revela diferentes dimensões da produção literária de João Furtado, reconhecido pela sua versatilidade.

Em “O Néctar da Poesia”, o autor reúne uma coletânea de poemas inspirados em vivências pessoais e temas universais, escritos integralmente em forma de acróstico, convidando os leitores à reflexão, à serenidade e à busca da harmonia num mundo marcado por desafios constantes.

Já em “A Boneca do Pedrito e Outros Contos”, João Furtado explora o universo da narrativa curta, através de histórias que desafiam convenções e despertam a imaginação. O conto que dá título à obra aborda a curiosa história de um menino que pede uma boneca como presente, desencadeando reflexões sobre preconceitos, afectos e liberdade de escolha.

Por sua vez, “Aguarela Africana” apresenta uma proposta poética inovadora, marcada pela diversidade de estilos literários e pela experimentação criativa. A obra integra formas poéticas híbridas e estilos desenvolvidos em colaboração com poetas brasileiros, evidenciando a constante procura do autor por novas possibilidades de expressão artística.