​Danni Gato lança single “Maré” em colaboração com Diogo Piçarra

O produtor e DJ, Danni Gato, acaba de lançar o seu mais novo single intitulado "Maré", em colaboração com Diogo Piçarra, um dos artistas portugueses mais populares da actualidade, já está disponível em todas as plataformas de streaming.

Segundo uma nota enviada, o tema junta a identidade afro-house que caracteriza o produtor e DJ a uma abordagem mais pop e melódica, resultando numa canção que une dois universos musicais distintos de forma natural.

A mesma fonte explica que a colaboração nasce da vontade de ambos os artistas explorarem novas sonoridades e linguagens musicais. “Apesar dos percursos diferentes, Danni Gato e Diogo Piçarra partilham uma ligação especial às suas origens algarvias, um ponto de encontro que contribuiu para aproximar esta parceria”.

"Maré" sucede aos já editados "Where Are You", "Lisboa" e "Tudo Bem", e é mais um avanço de Soldier, o próximo álbum de Danni Gato, um dos projectos mais ambiciosos da sua carreira.

Com uma carreira sólida e uma identidade musical única, Danni Gato continua a afirmar-se como uma das figuras mais relevantes da música de dança produzida em Portugal, acumulando milhões de reproduções e actuações em alguns dos mais prestigiados palcos nacionais e internacionais. “2026 marca também um momento especial na carreira do artista, com a sua estreia no Tomorrowland, um dos festivais de música eletrónica mais prestigiados do mundo”.

Diogo Piçarra é um dos artistas mais consagrados da música pop portuguesa. Vencedor da 5ª edição do "Ídolos", construiu uma carreira marcada por álbuns número 1 ("Espelho", "do=s") e discos de platina, incluindo o single multiplatinado "Monarquia" com Bispo. Em 2025, lançou o álbum "D≡Z", reforçando a sua presença constante no topo das tabelas nacionais.

Danni Gato é um dos nomes mais eletrizantes da música electrónica portuguesa. Emergindo da vibrante vida noturna de Faro, Danni, com as suas raízes cabo-verdianas, mistura os ritmos soul da "morna" e da "coladera" com a energia do afro-house. Danni Gato esgotou três vezes o Pavilhão Carlos Lopes em Lisboa e tem presença regular em festivais como Brunch Electronik, Meo Sudoeste, Festival F e Rock in Rio.

Já Diogo Piçarra é cantor, compositor e produtor, natural de Faro (Portugal), venceu a 5ª edição do "Ídolos" em 2012 e lançou desde então três álbuns número 1 ("Espelho", "do=s" e "South Side Boy"), além do single multiplatinado "Monarquia" com Bispo. Em 2025 lançou o álbum "D≡Z".