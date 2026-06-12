​Danni Gato lança single “Maré” em colaboração com Diogo Piçarra

Segundo uma nota enviada, o tema junta a identidade afro-house que caracteriza o produtor e DJ a uma abordagem mais pop e melódica, resultando numa canção que une dois universos musicais distintos de forma natural.
A mesma fonte explica que a colaboração nasce da vontade de ambos os artistas explorarem novas sonoridades e linguagens musicais. “Apesar dos percursos diferentes, Danni Gato e Diogo Piçarra partilham uma ligação especial às suas origens algarvias, um ponto de encontro que contribuiu para aproximar esta parceria”.
"Maré" sucede aos já editados "Where Are You", "Lisboa" e "Tudo Bem", e é mais um avanço de Soldier, o próximo álbum de Danni Gato, um dos projectos mais ambiciosos da sua carreira.
Com uma carreira sólida e uma identidade musical única, Danni Gato continua a afirmar-se como uma das figuras mais relevantes da música de dança produzida em Portugal, acumulando milhões de reproduções e actuações em alguns dos mais prestigiados palcos nacionais e internacionais. “2026 marca também um momento especial na carreira do artista, com a sua estreia no Tomorrowland, um dos festivais de música eletrónica mais prestigiados do mundo”.
Diogo Piçarra é um dos artistas mais consagrados da música pop portuguesa. Vencedor da 5ª edição do "Ídolos", construiu uma carreira marcada por álbuns número 1 ("Espelho", "do=s") e discos de platina, incluindo o single multiplatinado "Monarquia" com Bispo. Em 2025, lançou o álbum "D≡Z", reforçando a sua presença constante no topo das tabelas nacionais.
Danni Gato é um dos nomes mais eletrizantes da música electrónica portuguesa. Emergindo da vibrante vida noturna de Faro, Danni, com as suas raízes cabo-verdianas, mistura os ritmos soul da "morna" e da "coladera" com a energia do afro-house. Danni Gato esgotou três vezes o Pavilhão Carlos Lopes em Lisboa e tem presença regular em festivais como Brunch Electronik, Meo Sudoeste, Festival F e Rock in Rio.
Já Diogo Piçarra é cantor, compositor e produtor, natural de Faro (Portugal), venceu a 5ª edição do "Ídolos" em 2012 e lançou desde então três álbuns número 1 ("Espelho", "do=s" e "South Side Boy"), além do single multiplatinado "Monarquia" com Bispo. Em 2025 lançou o álbum "D≡Z".