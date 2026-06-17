Fadistas portugueses felizes por estarem em Cabo Verde

O Festival do Fado está de volta à Cidade da Praia para a sua segunda edição. O evento decorre de hoje, 17, até ao dia 19, sob o tema “O Fado e os Bairros de Lisboa”.

Numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, 17, pela organização do evento, os fadistas manifestaram a sua satisfação por estarem em Cabo Verde e mostraram-se ansiosos pelos concertos.

Segundo o director do festival, Frederico Carmo, o facto de terem sido recebidos com casa cheia logo na primeira edição foi algo que os deixou muito satisfeitos.

Frederico Carmo afirmou que o objectivo é conquistar novos públicos e dar a conhecer melhor o Fado.

“Esta vertente do Festival é interessante porque todos os anos temos um tema diferente. Ou seja, quando trazemos o festival, trazemos também uma nova dinâmica”, explicou.





Beatriz Felício

A fadista portuguesa Beatriz Felício, que está em Cabo Verde para actuar na quinta-feira, 18, na segunda edição do Festival do Fado, disse estar muito feliz por visitar o país.

A artista encontra-se em Cabo Verde pela primeira vez, a convite da organização do Festival do Fado, um evento que está presente em 21 cidades do mundo.

“Estou muito feliz por poder estar em Cabo Verde. É um sítio que queria muito conhecer”, destacou.

Segundo a fadista, quando soube que iria cantar em Cabo Verde no Festival do Fado, ficou muito contente.

“Vir a Cabo Verde para mim é um sonho. Há muito tempo que gostava de vir aqui e, sobretudo, de cantar e trazer o meu fado, aquilo que são as minhas raízes e a minha cultura musical”, sublinhou.

Beatriz Felício contou que cresceu no bairro da Damaia, em Lisboa, rodeada de muitos artistas e músicos cabo-verdianos.

“Estou muito feliz e ansiosa para o concerto. Quero muito ver a reacção do público”, afirmou.

A fadista revelou ainda que preparou um concerto especial para Cabo Verde, no qual irá interpretar um tema que lhe é particularmente querido, acompanhado pela guitarra portuguesa.

Além disso, adiantou que irá cantar temas de compositores que participaram no seu primeiro disco homónimo, “Beatriz Felício”, produzido em parceria com o Museu do Fado.

A artista afirmou também que gostaria, no futuro, de realizar uma colaboração com um artista cabo-verdiano.

“É algo que me é intrínseco, porque cresci com muitos rappers cabo-verdianos na Damaia, que cantavam em crioulo, e cresci a ouvir rap crioulo. Gostava de fazer algum tema com um deles ou com um artista cabo-verdiano conhecido, para podermos juntar influências e criar algo interessante”, revelou.





Rodrigo Costa Félix

O fadista português Rodrigo Costa Félix também está em Cabo Verde pela primeira vez e afirmou que é uma enorme felicidade estar no país.

Rodrigo Costa Félix realizará uma conferência-concerto na sexta-feira, 19, no Centro Cultural Português, na Cidade da Praia.

Segundo o fadista, durante a conferência cantada procurará aprofundar a relação entre o Fado e os bairros tradicionais de Lisboa.

“Pontualmente, irei também interpretar temas que se enquadram nesta temática. Acho que é uma felicidade enorme estarmos num país que valoriza, aprecia e promove tanto aquilo que é a música tradicional”, frisou.

O fadista destacou que tem procurado mostrar um pouco da tradição do Fado e da sua importância a nível cultural e social em todos os locais por onde o festival tem passado.

“No fundo, a temática deste ano aprofunda esta ligação social do Fado, talvez até mais do que a cultural, permitindo perceber a importância que esta expressão musical tem na vivência diária das pessoas de Lisboa e, por inerência, do resto do país”, explicou.