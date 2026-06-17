​Ilha do Sal recebe mais uma edição do Festival Nacional de Teatro

A ilha do Sal transforma-se, a partir de hoje, 17, e até ao dia 21 deste mês, no grande palco do Festival Nacional de Teatro. Durante estes dias, estão previstas formações, espectáculos teatrais, contação de histórias e várias outras actividades.

A organização informa que a programação da 14.ª edição do Sal Encena – Festival Nacional de Teatro passará por Santa Maria, Espargos, Palmeira e Pedra de Lume, até ao dia 21 deste mês.

Durante o Sal Encena estão previstas três formações em Santa Maria, abertas ao público, duas formações na prisão e uma mesa-redonda.

No que diz respeito aos espectáculos de teatro, serão apresentados dois grupos de São Vicente, um da ilha do Maio, um de Santiago, três do Sal, um da diáspora e um internacional.

O Sal Encena contará ainda com uma programação infantil, incluindo dois momentos de contação de histórias, em Pedra de Lume e Palmeira, e um musical infantil em Santa Maria.

A programação inclui também um espectáculo de circo em Espargos, actividades tradicionais e uma noite de poesia com Paulo Campos dos Reis, no restaurante Chef.